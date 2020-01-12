7 نجوم يتصدرون البوستر الرسمي لـ «راس السنة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يناير 2020, 11:42 صباحا
البوستر الرسمي لفيلم «راس السنة» (خاص لـ بوابة الوسط)

قبل إطلاقه في دور العرض المصرية 5 فبراير المقبل، أطلقت الجهة المنتجة لـ «راس السنة» البوستر الرسمي لفيلم المؤلف محمد حفظي والمخرج صقر.

يتصدر البوستر 7 نجوم في ملابس السهرة، وفي الخلفية سيارة إسعاف.

«راس السنة»، الذي حصل على عرضه العالمي الأول في ختام النسخة الـ18 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، تدور أحداثه في ليلة واحدة بقرية ساحلية سياحية، حيث تجتمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس سنة 2009؛ الصخب يستمر والعلاقات تصبح أكثر تشابكًا وتعقيدًا، وما ينكشف من حقائق يغيِّر نظرة الجميع لأنفسهم ومَن حولهم إلى الأبد.

«راس السنة» من تأليف حفظي وإخراج صقر في تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم.

فيلم «راس السنة» من إنتاج «Lagoonie Film Production» و«فيلم كلينك» وتوزيع «نيوسنشري»، وتتولى مهام تسويق الفيلم شركة «MAD Solutions».

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