سرطان الدماغ ينهي حياة نيل بيرت

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يناير 2020, 04:41 مساء
عازف الدارمز في فرقة راش الكندية نيل بيرت في 10 مايو 2008 في لاس فيغاس (أ ف ب)

أعلنت الروك الكندية «راش»، الجمعة، وفاة نيل بيرت عازف الدرامز ومؤلف الأغاني، عن 67 عاما في كاليفورنيا، بعد صراعه مع سرطان الدماغ.

وكتبت الفرقة في بيان على «تويتر»، «نعلن بقلوب مكسورة وحزن عميق الأخبار الرهيبة وهي أنه في يوم الثلاثاء، فقد صديقنا وشقيقنا وزميلنا في الفرقة لأكثر من 45 عاما نيل معركته الشجاعة مع سرطان الدماغ»، وفق «فرانس برس».

أسست فرقة «راش» في العام 1968 وانضم إليها بيرت في العام 1974 ليحل محل جون راتسي إلى جانب المغني وعازف الباص غيدي لي وعازف الغيتار أليكس لايفسون.

وبعد دخوله عالم الهارد روك وانتقاله تدريجا نحو موسيقى الجاز روك، اشتهر بيرت بأسلوبه المتقن وتقنياته الدقيقة، ما أكسبه مجموعة كبيرة من المعجبين.

نشر كويستلوف عازف الدرامز في فرقة «ذي روتس» لموسيقى الهيب هوب صورة بالأبيض والأسود لبيرت على «إنستغرام» وهو جالس خلف آلته الموسيقية، مقدما تعازيه.

وكتب عازف الدرامز الدنماركي لارس أولريتش من فرقة «ميتاليكا» على «إنستغرام» إن بيرت كان مصدر إلهام له.

ودخلت فرقة «راش» إلى قاعة مشاهير الروك آند رول في العام 2013. وهي باعت 25 مليون ألبوم في الولايات المتحدة.

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