رواية «كان في يدي» بمعرض القاهرة للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يناير 2020, 06:15 مساء

اتفق الفنان والكاتب جمال الفريخ مع دار النيل والفرات للنشر على إصدار رواية «كان في يدي» خلال فعاليات معرض القاهرة للكتاب الذي يفتح أبوابه في 22 من الشهر الجاري.  

وقال الكاتب جمال الفريخ لـ«بوابة الوسط»، الخميس، إن «الاتفاق مع دار النيل والفرات للنشر والتوزيع في جمهورية مصر العربية على طباعة وإصدار الرواية، والتي من المتوقع أن تكون من ضمن إصدارات الدار في مهرجان القاهرة للكتاب القادم».

وأشار الفريخ إلى أن الرواية «تحكي عن شخص يسافر بسبب المجاعة وعند وصوله الصحراء يلتقي بالجن وتكون أحداث الرواية بينهما».

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