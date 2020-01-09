محامو واينستين ينتقدون القاضي المسؤول عن المحاكمة

محامو واينستين ينتقدون القاضي المسؤول عن المحاكمة (أ ف ب)

تهم محامو هارفي واينستين القاضي الذي يترأس محاكمته بالتحيز، الأربعاء، وطلبوا منه التخلي عن هذه القضية البارزة.

وجاء هذا الطلب الصادم بعد يوم من تهديد القاضي جيمس بيرك قطب الإنتاج الهوليوودي هارفي واينستين (67 عامًا) بإيداعه السجن لاستخدامه هاتفه في المحكمة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقال محامي الدفاع آرثر أيدالا، في رسالة قدمت إلى محكمة ولاية نيويورك، إن ملاحظات بيرك القاسية كانت «تحريضية ومنحازة ومسيئة»، وأضاف: «تعكس هذه التعليقات عداء المحكمة تجاه المدعى عليه، وهي أوجدت وضعا يمكن فيه التشكيك في نزاهة المحكمة».

ووبّخ بيرك واينستين خلال جلسة صباح الثلاثاء لاستخدام هاتفه في قاعة المحكمة في مانهاتن، وسأله القاضي: «هل هذه هي الطريقة التي تريد أن تدخل بها السجن لبقية حياتك، من خلال الرسائل النصية التي تعتبر انتهاكا لأوامر من المحكمة؟»، لكن واينستني نفى أنه كان يستخدم هاتفه.

واتهم أيدالا القاضي بأنه كان يشير إلى أن تمضية الحياة وراء القضبان كانت حكما مناسبا لاستخدام الهاتف في المحكمة، أو أن «المحكمة تعرف مسبقا أنه سيحكم على واينستين بالسجن المؤبد».

وانتقد أيدالا أيضا رفض بيرك طلبهم نقل المحاكمة من مدينة نيويورك، وقال المحامون إنهم سيطالبون بتأجيل المحاكمة إذا لم يتم تعيين قاض آخر.