مصرع والد إيهاب توفيق في حريق بمنزله

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يناير 2020, 11:54 صباحا
الحريق اندلع في فيلا إيهاب توفيق في الساعات الأولى من صباح الخميس (أرشيفية: الإنترنت)

توفي والد الفنان المصري إيهاب توفيق، إثر اندلاع حريق كبير في منزله، حسب ما كشفت تقارير صحفية محلية، الخميس.

ونقل موقع «مصراوي» عن مصدر أمني في القاهرة، إن والد الفنان لقي مصرعه في الحريق الذي نشب بمنزله الواقع في حي مدينة نصر «شرق القاهرة».

وأكد المصدر أن الحريق تمت السيطرة عليه قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، بعد الدفع بثماني سيارات إطفاء.

وكشفت التحريات أن مصدر الحريق الذي نشب في الفيلا، مدفأة في الطابق الأول، وأن والد إيهاب توفيق توفي من جراء الاختناق.

وقال إيهاب توفيق لـ«مصراوي»، إن الحريق نشب في الساعات الأولى من صباح الخميس أثناء وجوده بالطابق الثاني من الفيلا.

وأضاف: «عندما شاهدت الأدخنة تتصاعد من الطابق الأول، حيث يقيم والدي ركضت لأحاول إنقاذه إلا أن النيران وكثافة الدخان حالتا دون ذلك».

وتابع: «لم يستطع أحد الدخول له قبل وفاته، إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمه الله».

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