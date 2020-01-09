حفل توزيع جوائز الأوسكار من دون مقدم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يناير 2020, 11:08 صباحا
تماثيل الأوسكار التي توزع سنويا في هوليوود (أ ف ب)

أكدت شبكة «إيه بي سي» الأميركية، الأربعاء، أن حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي سيقام في التاسع من فبراير سيجري من دون مقدم للعام الثاني على التوالي.

وقالت رئيسة البرامج الترفيهية في المحطة كاري بورك وفق موقع «ديدلاين هوليوود»: «قررنا ألا يكون هناك مقدم للنسخة الحالية من حفل توزيع جوائز الأوسكار، لنعيد النجاح الذي حققته هذه الخطوة العام الماضي» بتعزيزها خصوصا نسب المشاهدة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

فالعام الماضي، جرى حفل توزيع جوائز الأوسكار من دون مقدم للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما بعد انسحاب الممثل والفكاهي كيفن هارت، إثر جدل حول تغريدات سابقة له اعتبرت معادية للمثليين، واعتبر الحدث ناجحا وحظي بزيادة في نسبة المشاهدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصور الأولى لآثار الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة «عين الأسد»
دولى
الغنوشي يأمل في «توحيد الجهود لتسوية الأزمة الليبية»
ليبيا
تفاصيل القصف الإيراني لقاعدتين عسكريتين أميركيتين في العراق
دولى
«رويترز»: مستشفى روسي عالج «مرتزقة» أصيبوا في حروب خارجية منها ليبيا
ليبيا
ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا
رياضة عالمية
إيران: 50 قتيلًا في تدافع خلال تشييع قاسم سليماني في كرمان
دولى
بالفيديو: حشود ضخمة تشارك في مراسم دفن سليماني بمسقط رأسه
دولى
الحكومة الموقتة توافق على شراء 8 طائرات ركاب بتكلفة 40 مليون دينار
ليبيا
سلامة عن الهجوم على الكلية العسكرية: «من المحتمل أنه تم بواسطة بلد يدعم قوات ...
ليبيا
بالفيديو: رونالدو يتألق بـ«هاتريك» في فوز يوفنتوس على كالياري بالدوري الإيطالي
رياضة عالمية
تفاصيل جديدة في هروب كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان
دولى
بالصور: جنازة ضحايا قصف الكلية العسكرية بطرابلس
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سوزان رايس تكشف كواليس قرار التدخل العسكري في ليبيا