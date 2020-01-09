حفل توزيع جوائز الأوسكار من دون مقدم

تماثيل الأوسكار التي توزع سنويا في هوليوود (أ ف ب)

أكدت شبكة «إيه بي سي» الأميركية، الأربعاء، أن حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي سيقام في التاسع من فبراير سيجري من دون مقدم للعام الثاني على التوالي.

وقالت رئيسة البرامج الترفيهية في المحطة كاري بورك وفق موقع «ديدلاين هوليوود»: «قررنا ألا يكون هناك مقدم للنسخة الحالية من حفل توزيع جوائز الأوسكار، لنعيد النجاح الذي حققته هذه الخطوة العام الماضي» بتعزيزها خصوصا نسب المشاهدة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

فالعام الماضي، جرى حفل توزيع جوائز الأوسكار من دون مقدم للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما بعد انسحاب الممثل والفكاهي كيفن هارت، إثر جدل حول تغريدات سابقة له اعتبرت معادية للمثليين، واعتبر الحدث ناجحا وحظي بزيادة في نسبة المشاهدة.