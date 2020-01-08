تكريم 10 سينمائيين في الدورة الـ 46 لمهرجان «جمعية الفيلم»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يناير 2020, 05:27 مساء
بوستر الدورة الـ46 لمهرجان جمعية الفيلم (خاص لـ بوابة الوسط)

كشفت إدارة مهرجان «جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية»، برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع، أسماء السينمائيين المكرمين في الدورة الـ 46، التي تقام في الفترة بين 25 يناير و8 فبراير المقبل. واختار المهرجان تكريم المخرج الكبير داود عبدالسيد والسيناريست وحيد حامد والموسيقار منير الوسيمي والفنان لطفي لبيب ومهندس الديكور نهاد بهجت والناقد صلاح هاشم.

وأشار عبدالسميع إلى أنه تم اختيار النجمة سميحة أيوب لتكون ضيف شرف هذه الدورة، كما سيتم استكمال التقليد الذي بدأته الجمعية العام الماضي بتكريم رموز ورواد الفن السينمائي، حيث سيتم تكريم الفنانين علي الكسار وتوفيق الدقن، والسيناريست أبوالسعود الإبياري والمخرج ممدوح شكري صاحب أول فيلم سياسي في السينما المصرية.

وأوضح أنه يتم حاليًا الاستفتاء على الأفلام التي عرضت طوال العام 2019 في دور العرض السينمائي، التي وصل عددها إلى 34 فيلمًا مصريًّا، وسيتم الانتهاء منه يوم 11 يناير الجاري لإعلان أفضل 7 أفلام عرضت العام 2019 تم اختيارها لتتنافس عناصرها على جوائز المهرجان، حيث ستتم إقامة عروض لهذه الأفلام في الفترة بين 25 يناير و1 فبراير بمركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، ليتم بعدها من خلال لجنة التحكيم إعلان أسماء الفائزين ليتم توزيع الجوائز والتكريم السبت 8 فبراير المقبل.

وأعلنت إدارة المهرجان في يوليو الماضي تكريمها الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله بإهدائه الدورة الـ46 للمهرجان السنوي للسينما المصرية كأحد الأعضاء الأوائل للجمعية منذ بدايتها، بالإضافة لكونه موسوعة متنقلة للسينما العالمية، كما أنه تولى رئاسة جمعية الفيلم بالقاهرة 1980 وحتى 1998، كما كان رئيسًا للدورات الخاصة بالمهرجان الذي تقيمه الجمعية في تلك الفترة، وأيضًا كان المسؤول عن العروض الأجنبية التي كانت تعرض ضمن نشاط الجمعية، والندوات التي كانت تقام بعدها لمناقشتها.

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