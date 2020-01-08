طرح «دماغ شيطان» لرانيا يوسف 22 يناير

يقام العرض الخاص للفيلم يوم 20 يناير الجاري (خاص لـ بوابة الوسط)

استقرت الشركة المنتجة لفيلم «دماغ شيطان» على طرحه في دور العرض يوم 22 يناير الجاري، على أن يقام عرض خاص يحضره أبطال ونجوم الفيلم 20 يناير بإحدى السينمات في التجمع الخامس (شرق القاهرة).

فيلم «دماغ شيطان» بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني، وضيفة الشرف مي فخري وأشرف طلبة.

«دماغ شيطان» من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل وإنتاج أيمن وأحمد عبد الباسط، وتدور أحداثه حول تعرض أسرة لحادث كبير نرى كيف يتم التعامل معه وأثناء ذلك تحدث لأحد أفراد الأسرة مشاكل كثيرة كلها تأتي صدفة.