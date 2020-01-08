مصلحة الآثار تتسلم قطعا أثرية مكتشفة في البيضاء

مصلحة الآثار تتسلم قطعا أثرية مكتشفة في البيضاء (فيسبوك)

تسلمت مصلحة الآثار الليبية، الثلاثاء، قطعا أثرية من رئيس مركز شرطة الوسيطة، أكرم محمد الجراري، عثر عليها بواسطة الدوريات الراجلة.

وتم تسليم القطع لمدير إدارة المتاحف بفرع المصلحة بحضور مدير أمن مديرية البيضاء ومعاونه والعقيد خالد عيسى من جهاز الشرطة السياحية وعدد من الضباط، وفقا للمكتب الإعلامي للمصلحة.

والقطع الأثرية عبارة عن شمعدان من العاج عليه نحت بارز لنساء وحيوانات وطيور ورموز أخرى، يعتقد بأنها صنعت بواسطة قالب خاص ذي طابع آسيوي، والقطعة الثانية رأس طفل من الحجر الجيري مطلي باللون الأسود، والقطعة الثالثة كتاب صغير يحمل كتابات هيروغليفية ورسومات لفراعنة.

مصلحة الآثار تتسلم قطعا أثرية مكتشفة في البيضاء (فيسبوك)

مصلحة الآثار تتسلم قطعا أثرية مكتشفة في البيضاء (فيسبوك)

مصلحة الآثار تتسلم قطعا أثرية مكتشفة في البيضاء (فيسبوك)