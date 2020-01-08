مصلحة الآثار تتسلم قطعا أثرية مكتشفة في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يناير 2020, 03:48 مساء
مصلحة الآثار تتسلم قطعا أثرية مكتشفة في البيضاء (فيسبوك)

تسلمت مصلحة الآثار الليبية، الثلاثاء، قطعا أثرية من رئيس مركز شرطة الوسيطة، أكرم محمد الجراري، عثر عليها بواسطة الدوريات الراجلة.

وتم تسليم القطع لمدير إدارة المتاحف بفرع المصلحة بحضور مدير أمن مديرية البيضاء ومعاونه والعقيد خالد عيسى من جهاز الشرطة السياحية وعدد من الضباط، وفقا للمكتب الإعلامي للمصلحة.

والقطع الأثرية عبارة عن شمعدان من العاج عليه نحت بارز لنساء وحيوانات وطيور ورموز أخرى، يعتقد بأنها صنعت بواسطة قالب خاص ذي طابع آسيوي، والقطعة الثانية رأس طفل من الحجر الجيري مطلي باللون الأسود، والقطعة الثالثة كتاب صغير يحمل كتابات هيروغليفية ورسومات لفراعنة.

مصلحة الآثار تتسلم قطعا أثرية مكتشفة في البيضاء (فيسبوك)
مصلحة الآثار تتسلم قطعا أثرية مكتشفة في البيضاء (فيسبوك)
مصلحة الآثار تتسلم قطعا أثرية مكتشفة في البيضاء (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تفاصيل القصف الإيراني لقاعدتين عسكريتين أميركيتين في العراق
دولى
«رويترز»: مستشفى روسي عالج «مرتزقة» أصيبوا في حروب خارجية منها ليبيا
ليبيا
ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا
رياضة عالمية
إيران: 50 قتيلًا في تدافع خلال تشييع قاسم سليماني في كرمان
دولى
بالفيديو: حشود ضخمة تشارك في مراسم دفن سليماني بمسقط رأسه
دولى
الحكومة الموقتة توافق على شراء 8 طائرات ركاب بتكلفة 40 مليون دينار
ليبيا
سلامة عن الهجوم على الكلية العسكرية: «من المحتمل أنه تم بواسطة بلد يدعم قوات ...
ليبيا
بالفيديو: رونالدو يتألق بـ«هاتريك» في فوز يوفنتوس على كالياري بالدوري الإيطالي
رياضة عالمية
تفاصيل جديدة في هروب كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان
دولى
بالصور: جنازة ضحايا قصف الكلية العسكرية بطرابلس
ليبيا
البرلمان العراقي يوافق على مقترح إنهاء وجود القوات الأجنبية
عربى
أستراليا تقيم أضرار الحرائق الهائلة بعد يوم «كارثي» قتل فيه 24 شخصا (فيديو)
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سوزان رايس تكشف كواليس قرار التدخل العسكري في ليبيا