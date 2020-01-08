«نفق سري».. هل تحققت نبوءة إبراهيم الكوني لـ مصطفى سليم؟

إبراهيم الكوني (يمين) ومصطفى سليم (بوابة الوسط)

عبر «نفق سري»، يمر الدكتور مصطفى سليم إلى عوالم الذاكرة والعقل الباطن، من خلال مجموعة قصصية «تحرض» على تخطي التخيل والحلم.

وهو بذلك يعيد تقديم نفسه بشكل مغاير إلى القارئ، الذي تعرف إلى سليم من شرفة «إبراهيم الكوني»، فقبل عامين نال الباحث المصري درجة الدكتوراه عن أطروحة في النقد الأدبي عن سداسية «أسلاف وأخلاف» للكوني، التي أجازتها لجنة المناقشة مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الآداب جامعة عين شمس بالقاهرة، في حين تنبأ الكوني أن «يشعل (مصطفى سليم) لنا قناديل طريقٍ في متاهة المستقبل».

وتدور هذه المجموعة الصادرة عن «منشورات الربيع» في «عوالم الذاكرة والعقل الباطن، فهي نِتاج استنزاف تفاصيل الحياة اليومية لأبطالها في مقابل ما يحمله كلٌّ منهم من أحلام مهما كانت طبيعتها وسقفها، ومع انخفاض هذا السقف يومًا بعد يوم، تحت وقع ضروريات الحياة، إلى حد التلاشي أحيانًا، وسقوط هذه الأحلام في الطريق وبقاء آثارها وتراكماتها في العقل الباطن، ينشأ الصراع بين الجسد السائر في الشوارع نهارًا والأحلام المعلَّقة بالعقل الباطن لأبطالها ليلًا، وما إنْ يذهب الجسد إلى النوم يستيقظ العقل ليصوغ مفردات هذه الأحلام بطريقة قصصية. وعلى هذا النحو كان العقل الباطن في هذه اللعبة بمثابة نفق سري لهروب الجسد».

عن مجموعته يقول سليم: «نفق سري، مجموعة قصصية تشبه حياة الكثير منا، تطمح إلى تجسيد صراعهم في دوامة الحياة تحت قصف التفاصيل اليومية وضرورياتها التي تجبرنا على هضمها ونحن مجبرون عليها، بحكايات من وحي صراع يدور بين الجسد السائر في الشارع نهارا وبين ما يصوغه العقل الباطن من أحلام في المنام ليلا. هذا هو حال أبطالها وما تسعى إلى تقديمه. علها تكون أنشودة الخلاص وعزاء بالحكايات».

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ويضيف: «خلال المجموعة أتلاعب مع الذاكرة، وأعتمد تقنية الأحلام، ولعبة التوهمات، والهلاوس السمعية والبصرية في منامات أبطالها»، إذ يسعى إلى تكثيف اللغة لتتوافق النصوص مع البناء القصصي من جهة، وترصد ما يدور من معارك نفسية بين أبطالها من جهة أخرى، ويغوص من خلالها في أعماق شخوصهم، ليحوّل كثيرا من تفاصيل الحياة اليومية إلى مشاهد ومواقف سيريالية، تدور في عالم موازٍ، في محاولة لرصد طبيعة القبح الإنساني الذي يتولد عن تحطيم الأحلام المشروعة أو العجز عن الوصول إليها وتداعيات هذا القبح على أبطال النفق السري.

وصدر للكاتب: «المناظرة والحِجاج ـــ منشورات الربيع 2019»، و«السلطة والحرية.. بنية السرد في سداسية إبراهيم الكوني ــ رؤية 2019»، ورواية «سِفر المرايا.. تويتـة 2015»، الحاصلة على جائزة دبي الثقافية فرع الرواية العام 2013، إضافة إلى حصوله على جائزة كتاب اليوم للقصة القصيرة 2014، الصادرة في كتاب «10 قصص لكتاب جدد» بتقديم أحمد الخميسي.

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وكان الأديب الليبي الكبير، إبراهيم الكوني، بعث برسالة إلى الدكتور مصطفى سليم، تقديرا لجهوده وعمله الدؤوب الذي أنجزه حول سداسية «أسلاف وأخلاف»، وجاء في نص الرسالة: «إلى الأستاذ الفاضل د. مصطفى سليم.. امتنانًا على الاهتمام أولاً، وتهانينا على إنجازكم العلمي الثري».

وواصل: «دللتم بأطروحتكم على قدرة التحدي في تحقيق الحلم مهما تبدى بعيد المنال، وكأنكم تترجمون بعملكم هذا تجربتنا التي كانت سببًا في خلق هذه الملحمة». واختتم: «مع كل إكبارنا لمغامرتكم ويقيننا بميلاد باحثٍ سيشعل لنا قناديل طريقٍ في متاهة المستقبل. والسلام.. إبراهيم الكوني».