«جوكر» يتصدر ترشيحات جوائز بافتا البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يناير 2020, 11:09 صباحا
يواكين فينيكس خلال حفل توزيع جوائز «غولدن غلوب» في بيفرلي هيلز، 5 يناير 2020 (أ ف ب)

حصد فيلم «جوكر» للمخرج الأميركي تود فيليبس 11 ترشيحا لجوائز بافتا السينمائية البريطانية، ليتصدر بذلك السباق إلى هذه المكافآت التي توزع في فبراير المقبل.

وتقدم بقليل على «ذي آيرشمان» للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي و«وانس ابون إيه تايم.. إن هوليوود» لكوينتن تارانتينو اللذين حصد كل منهما عشرة ترشيحات، وفق «فرانس برس».

ويروي «جوكر» الذي أثار جدلا تحول الكوميدي الفاشل أرثر فليك إلى شخص شرير سيصبح عدو باتمان اللدود. ويؤدي دوره بقوة وموهبة كبيرتين يواكين فينيكس الذي نال الأحد، جائزة «غولدن غلوب» أفضل ممثل.

ورشح الفيلم خصوصا للفوز بجوائز أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل. وتوزع جوائز الأكاديمية البريطانية للفيلم والتلفزيون «بافتا» في لندن في الثاني من فبراير المقبل.

وسيتنافس «جوكر» على جائزة أفضل فيلم مع «ذي آيرشمان» و«وانس أبون إيه تايم.. إن هوليوود» و«1917» للبريطاني سام منديس، الذي نال جائزة «غولدن غلوب» الأحد، و«باراسايت» للكوري الجنوبي بونغ جون-هو الفائز بالسعفة الذهبية لمهرجان «كان» 2019. والفيلم الأخير مرشح في فئة أفضل فيلم أجنبي أيضا.

ويتنافس لينوردو دي كابريو «وانس أبون إيه تايم.. إن هوليوود» وآدم درايفر «ماريدج ستوري» وتارون إيغرتون «روكتمان» وجوناثان برايس «ذي تو بوبس» على جائزة أفضل ممثل أيضا.

ومن الأوفر حظا بين الممثلات للفوز بجائزة بافتا، رينيه زيلويغر التي حازت جائزة «غولدن غلوب» الأحد، عن دورها في «جودي» حول حياة جودي غارلاند وسكارليت جوهانسون «ماريدج ستوري» وشيرسه رونان «ليتل ومن» وشارليز ثيرون «بومبشيل» وجيسي باكلي «وايلد روز».

ويقام حفل توزيع الجوائز في قاعة رويال ألبرت هال في لندن قبل أسبوع من جوائز أوسكار.

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