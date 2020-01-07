«أسوان» يكرم ناهد فريد شوقي ورحمة منتصر وليلى السايس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يناير 2020, 05:39 مساء
ناهد فريد شوقي تتوسط رحمة منتصر، يمين، وليلى السايس (خاص لـ بوابة الوسط)

اختارت إدارة مهرجان «أسوان الدولى لأفلام المرأة» ثلاثا من صانعات السينما، لتكريمهن في حفل ختام المهرجان الذي سيعقد في الفترة من 10 إلى 16 فبراير المقبل، وهن: المنتجة ناهد فريد شوقي، والمونتيرة رحمة منتصر، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس، وذلك ضمن حرص المهرجان على الاحتفاء سنويا بصانعات السينما المصريات والعاملات خلف الكاميرا.

وتمتلك ناهد فريد شوقي تاريخا طويلا مع الإنتاج السينمائي، حيث ورثت حب السينما عن والدها الفنان الراحل فريد شوقي، وعملت خلال مشوارها مشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في العديد من الأعمال الفنية، وقدمت عبر مشوارها كمنتجة العديد من الأفلام المهمة.

ويحتفي المهرجان أيضا بالمونتيرة رحمة منتصر، وهي حاصلة على بكالوريوس المعهد العالي للسينما قسم المونتاج العام 1965، ثم دبلوم معهد السينما بلندن العام 1971، وتعمل حاليا أستاذة للمونتاج بالمعهد العالي للسينما، حيث تقوم بتدريس مواد نظريات المونتاج وحرفية المونتاج ومونتاج الفيلم التسجيلي وتحليل أفلام، كما قامت بتدريس المونتاج بمعهد التلفزيون وقصر السينما والمركز الثقافي الفرنسي.

ويكرم المهرجان أيضًا مونتيرة النيجاتيف ليلى السايس وهي من أهم مونتيري النيجاتيف في السينما المصرية، حيث قدمت ما يزيد على 250 فيلما روائيا طويلا حتى الألفية الجديدة، كما تعاملت مع مخرجين من أجيال مختلفة مثل بركات، وعاطف سالم، وحسن الإمام، وأحمد ضياء الدين، ثم أشرف فهمي، ونادر جلال، ومحمد عبدالعزيز، ثم جيل الواقعية الجديد محمد خان وأحمد يحيى، ثم جيل الألفية الجديدة وائل إحسان وشريف مندور وأحمد عواض وأمير رمسيس، كما أنتجت عددا من الأفلام وكان باكورة إنتاجها «وقيدت ضد مجهول» وهو العمل الأول للمخرج مدحت السباعي.

مهرجان «أسوان الدولي لأفلام المرأة» يتم تنظيمه بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ونقابة السينمائيين، وسيكرم في حفل الافتتاح النجمة نيللي كريم والنجمة القديرة رجاء الجداوي.

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