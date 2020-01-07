بالصور: احتفال صناع «بنات ثانوي» ببدء عرض الفيلم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يناير 2020, 03:48 مساء
من كواليس العرض الخاص لفيلم «بنات ثانوي» (تصوير: مصطفى مرتضى)

احتفل صناع فيلم «بنات ثانوي» ببدء طرح الفيلم في دور العرض مساء الإثنين، داخل أحد مولات مدينة 6 أكتوبر (غرب القاهرة).

وحضر من أبطال الفيلم جميلة عوض، مايان السيد، هدى المفتي، مي الغيطي، هنادي مهنى، محمد مهران، محمد الشرنوبي، إيمي إسلام، بالإضافة إلى السيناريست أيمن سلامة، والمخرج محمود كامل والمنتج أحمد السبكي.

كما حضر لتهنئة صناع الفيلم الفنانون منى زكي ولطيفة وسوزان نجم الدين وأحمد فتحي ونضال الشافعي ومحمد ثروت وخالد أنور والمخرج أحمد شفيق ودنيا عبدالعزيز.

فيلم «بنات ثانوي» تدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، على رأسهن الفنانة جميلة عوض التي تدرس في مدرسة حكومية، وتجسد جميلة دور طالبة في الثانوية العامة تدعى سالي محمد.

من كواليس العرض الخاص لفيلم «بنات ثانوي» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «بنات ثانوي» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «بنات ثانوي» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «بنات ثانوي» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «بنات ثانوي» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «بنات ثانوي» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «بنات ثانوي» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «بنات ثانوي» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «بنات ثانوي» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «بنات ثانوي» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «بنات ثانوي» (تصوير: مصطفى مرتضى)
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