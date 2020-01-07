أحداث متشابكة وجريمة قتل غامضة في «ممنوع الاقتراب أو التصوير»

زينة ونسرين أمين في مشهد من «ممنوع الاقتراب أو التصوير» (خاص لـ بوابة الوسط)

جريمة قتل غامضة وأحداث متشابكة تجمعها خيوط درامية مميزة، في الدراما المثيرة «ممنوع الاقتراب أو التصوير»، التي صاغها المؤلف محمد الصفتي، وأخرجها زياد الوشاحي، وتعرض على قناة «MBC مصر»، يوميًّا بداية من الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً.

تدور أحداث مسلسل «ممنوع الاقتراب أو التصوير»، في إطار درامي مثير، حول فنانة صاعدة تصل إلى قمة النجومية، وبالتدريج تتحول إلى واحدة من نجوم المجتمع، وتقع جريمة قتل تتورط فيها، وتتوزع الاتهامات حول عدد من الأشخاص المحيطين بها.

وشارك في بطولة المسلسل زينة وفتحي عبد الوهاب ونسرين أمين ومحمد شاهين ومي القاضي ومحمد أبو الوفا.