إرجاء سحب يانصيب خيري على لوحة لبيكاسو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يناير 2020, 01:20 مساء
بابلو بيكاسو في منزله ومحترفه في مدينة موجان في جنوب فرنسا، 13 أكتوبر 1971 (أ ف ب)

أرجئ سحب يانصيب بعنوان «اربح لوحة لبيكاسو» كان مقررًا الإثنين، في فرنسا لتمويل مشاريع خيرية إلى نهاية مارس؛ بسبب عدم شراء كل البطاقات المطروحة.

وقال المنظمون في بيان: «لا تزال ثمة بطاقات للبيع، والهدف من هذه العملية هو جمع أكبر مبلغ من المال» لمنظمة «كير» غير الحكومية لذا تقرر إرجاء السحب «لجمع أكبر قدر ممكن من المال لتلبية الوعود بتوفير المياه النظيفة لمئتي ألف شخص في مدغشقر والكاميرون والمغرب»، وفق «فرانس برس».

وأوضح المنظمون أن «السحب لن يؤجل في أي حالة من الأحوال إلى ما بعد 30 مارس».

وينبغي بيع 200 ألف بطاقة بسعر مئة يورو للبطاقة في إطار هذه العملية. وتباع البطاقات عبر موقع «1بيكاسو100 يورو.كوم». وستتولى دار «كريستيز» للمزادات عملية السحب في باريس في قاعة المبيعات التابعة لها.

ولوحة بيكاسو المعروضة للبيع هي عبارة عن أشكال هندسية مع جزء من صحيفة وكأس لمشروب أبسنت، وأُنجزت العام 1921. وستبقى اللوحة التي قدر ثمنها بمليون يورو معروضة في متحف بيكاسو حتى إجراء السحب.

وينوي المنظمون من خلال السحب جمع 20 مليون يورو، يدفع مليون منه إلى مالك اللوحة دافيد ناهمد، فيما يستخدم ما تبقى لتمويل مشاريع منظمة «كير» في أفريقيا.

في العام 2013، اختبر المنظمون هذه الطريقة وجمعوا خمسة ملايين يورو لمشاريع ترميم في مدينة صور اللبنانية.

وهم ينوون تنظيم سحوبات كهذه سنويًّا لحساب منظمات إنسانية مختلفة.

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