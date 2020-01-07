أحمد خالد صالح: «سيف الله» سيكون علامة في تاريخ الدراما المصرية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يناير 2020, 12:23 مساء
مسلسل «سيف الله» مقرر عرضه في رمضان المقبل (خاص لـ بوابة الوسط)

تعاقد الممثل المصري أحمد خالد صالح العام على بطولة مسلسل «سيف الله» الذي يقدم سيرة الصحابي الجليل خالد بن الوليد.

وقال صالح إن تعاقده على «سيف الله» مسؤولية كبيرة جعلته يشعر بالخوف، خصوصا وأن الدراما المصرية لم تقدم منذ فترة طويلة أعمالا تاريخية، بالإضافة لمسؤولية العمل مع أساتذة كبار، والأكثر من ذلك هو الحديث عن سيرة صحابة وشخصيات هم أساس في أصول الدين الإسلامي.

وأكد أحمد أن الخوف ليس خوفًا بالطريقة المعروفة إنما الخوف الذي شعر به شجعه على خوض التجربة، فهو نوع من الخوف الذي يعطيك الحماس لتتحدى نفسك والآخرين، لتكون جزءا من عمل تاريخي مهم جدا، وسيكون له شأن كبير في تاريخ الدراما المصرية، لأن خالد بن الوليد رسالة لنشر الأفكار الصحيحة التي نأمل إيصالها للجمهور، وأتمنى أن يكون بداية لصناعة هذه النوعية في الدراما المصرية وخاصة الرمضانية فيما بعد.

وكشف صالح عن أهم الرسائل التي يتضمنها دوره في المسلسل، وهي أننا مهما اختلفنا فقضيتنا في النهاية واحدة، ولابد أن يكون الاختلاف بروح سليمة، كما أنه لابد وأن تكون نفسك اللوامة هي مرجعيتك التي ترشدك الصواب من الخطأ، لأن النفس دائمًا ما تخدع الإنسان وتخلط دائمًا ما بين الغرور ورغبتك في فعل الصواب.

وذكر أن «من المهم جدا أن يستند العمل إلى مرجع موثق كمرجعية المفكر الذي يعد علامة من علامات مصر وهو الكاتب عباس محمود العقاد، كما أن المسلسل يأخذنا في رحلة نتحدث فيها عن أصولنا العربية وديننا الإسلامي بطريقة صحيحة، وأتمنى أن يشاهده كل بيت مصري لما يحمله من رسائل مهمة».

مسلسل «سيف الله» بطولة عمرو يوسف ويوسف شعبان وسوسن بدر وبيومي فؤاد، سيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج «سينرجي».

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