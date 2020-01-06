بالصور: تكريم لبلبة في ختام مهرجان «نقابة المهن التمثيلية»

من حفل ختام مهرجان «نقابة المهن التمثيلية» (خاص لـ بوابة الوسط)

كرمت الدورة الرابعة من مهرجان «نقابة المهن التمثيلية» المسرحي في حفلها الختامي الأحد، الفنانة لبلبة، احتفاءً بمسيرتها الفنية الناجحة، وذلك على خشبة مسرح النهار، بحضور رئيس المهرجان ونقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، ومدير المهرجان المخرج سامح بسيوني.

وتضمن الحفل الختامي إعلان جوائز المهرجان، حيث منحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للعرض المسرحي «الأسانسير» للمخرج فادي نشأت، وجائزة أفضل إضاءة وجائزة أفضل ديكور حصل عليهما أحمد فتحي عامر عن العرض المسرحي «حياة حواء»، جائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ حصلت عليها مناصفة منة حمدي وجميلة عبد الناصر عن دوريهما في عرض «الأسانسير»، وذهبت جائزة أفضل ممثل دور ثانٍ مناصفة بين هشام عادل عن دوره في عرض «بوهيميا» ومحمد هاني عن دوره في عرض «الأسانسير»، وجائزة أفضل ممثلة دور أول حصلت عليها مناصفة هنادي عبدالخالق عن دورها في عرض «الأسانسير» وإنجي كمال عن دورها في عرض «رغبة تحت شجرة الدردار».

أما جائزة أفضل مؤلف مسرحي، التي تحمل اسم السيناريست أيمن سلامة الذي دفع قيمتها المالية مساهمة منه في المهرجان، فحصدها محمد حلمي عن عرضه «حياة حواء»، ونال جائزة أفضل ممثل دور أول علاء جاد عن دوره في عرض «بوهيميا»، وجائزة أفضل إخراج وقيمتها المالية جاءت مساهمة من المخرج محمد سامي وحصل عليها مناصفة محمد حلمي عن عرض «حياة حواء» وفادي نشأت عن عرض «الأسانسير»، جائزة أفضل عرض متكامل حصل عليها العرض المسرحي «حياة حواء».

ومنحت لجنة التحكيم عددًا من شهادات التميز، وجاءت كالآتي: شهادة تميز في التعبير الحركي والإعداد الموسيقي عن العرض المسرحي «بوهيميا»، للأداء التمثيلي هايا هاني عن دورها في العرض المسرحي «حياة حواء»، أداء تمثيلي رجال، وحصل عليها أحمد بسيم عن دوره في العرض المسرحي «عقد مع الشيطان».

مهرجان نقابة المهن التمثيلية يرأسه الدكتور أشرف زكي، ويرأس لجنة التحكيم الدكتور سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وتضم اللجنة في عضويتها المخرج أحمد شفيق والسيناريست محمد سليمان عبد المالك والفنانة هالة فاخر وأستاذ السينوغرافيا الدكتور صبحي السيد والمخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان «شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي» والمخرج محمد مرسي والمخرج مصطفى فكري والمخرج مرقس عادل.

من حفل ختام مهرجان «نقابة المهن التمثيلية» (خاص لـ بوابة الوسط)

من حفل ختام مهرجان «نقابة المهن التمثيلية» (خاص لـ بوابة الوسط)

من حفل ختام مهرجان «نقابة المهن التمثيلية» (خاص لـ بوابة الوسط)

من حفل ختام مهرجان «نقابة المهن التمثيلية» (خاص لـ بوابة الوسط)

من حفل ختام مهرجان «نقابة المهن التمثيلية» (خاص لـ بوابة الوسط)

من حفل ختام مهرجان «نقابة المهن التمثيلية» (خاص لـ بوابة الوسط)