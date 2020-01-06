إطلاق فيلم «راس السنة» في دور العرض 5 فبراير

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يناير 2020, 04:36 مساء
يشارك إياد نصار بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الجهة المنتجة لفيلم «راس السنة» للمؤلف محمد حفظي والمخرج صقر إطلاقه في دور العرض المصرية ابتداءً من 5 فبراير المقبل.

«راس السنة»، الذي حصل على عرضه العالمي الأول في ختام النسخة الـ18 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، تدور أحداثه في ليلة واحدة بقرية سياحية ساحلية، حيث تجتمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس سنة 2009، ويستمر الصخب وتصبح العلاقات أكثر تشابكًا وتعقيدًا، وما ينكشف من حقائق يغيِّر نظرة الجميع لأنفسهم ومَن حولهم إلى الأبد.

«راس السنة» تأليف محمد حفظي وإخراج صقر في تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم.

ويعود «راس السنة» بمحمد حفظي إلى التأليف السينمائي، وهو بالإضافة إلى مسيرته الغنية في الإنتاج السينمائي وكونه رئيسًا لـمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، يُعد حفظي واحدًا من أهم مؤلفي الجيل الحالي في السينما المصرية، فرغم قلة أعماله في التأليف، فهذه الأفلام دائمًا ما تلقى رواجًا جماهيريًّا كبيرًا حتى بعد مرور سنوات على إطلاقها في دور العرض، مثل أفلام «السلم والثعبان» و«تيتو» و«ملاكي إسكندرية» و«45 يوم» و«أسوار القمر».

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