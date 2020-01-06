راقصات الباليه في أوبرا باريس يشاركن في الإضرابات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يناير 2020, 02:36 مساء
راقصات أوبرا باريس يؤدين عرضا أمام قصر غارنييه في باريس (أ ف ب)

شهدت أوبرا باريس عددا لا يحصى من الإضرابات في العقود الأخيرة، لكنها تمر حاليا في أسوأ مرحلة في تاريخها الحديث، مع ثلاثة أسابيع من الشلل للاحتجاج على خطة إصلاحية لأنظمة التقاعد ألغي خلالها 63 عرضا كبّدتها 12 مليون يورو خسائر.

وقالت المؤسسة التي يبلغ عمرها 350 عاما «خلال السنوات الثلاثين الماضية، كان هذا أطول إضراب سجل أكبر نسبة من الخسائر» الناتجة عن الإضرابات، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وانضمت راقصات الباليه في الإضراب إلى الموظفين الفنيين والعاملين في الكواليس للاحتجاج على خطة لإصلاح أنظمة التقاعد للعاملين في القطاع العام في فرنسا، والتي شلت نظام النقل العام في البلاد منذ ما يقرب من أربعة أسابيع.

ورغم أن الأوبرا شهدت الكثير من الإضرابات التي نظمها العمال في المسرح، فهذه المرة الأولى التي تنضم فيها الراقصات إليهم، وتصدّر قرارهن بالنزول إلى الشوارع لأول مرة في تاريخ الأوبرا عناوين الصحف المحلية والعالمية، وسدد إضراب العمال في قطاع النقل العام ضربة قوية المسارح وقاعات الحفلات الفرنسية مع إلغاء بعض العروض وتأدية أخرى في صالات خالية تقريبا، فيما ينبغي أن يكون أكثر ليالي السنة ازدحاما.

ومع تحذير الأوبرا من أن عدم توافد الناس إلى عروضهم قد تسبب في فجوة كبيرة في ميزانيتها، قالت وزارة الثقافة الفرنسية إن «المحادثات جارية مع الإدارة والموظفين» لحل الأزمة التي قضت على برنامج عيد الميلاد الذي عادة ما يكون مزدحما، في محاولة للفوز مجددا بقلوب محبي هذا الفن المحبطين، قدمت الراقصات عرضا مجانيا مأخوذا من قصة «سوان لايك» الشهيرة على درج أوبرا غارنييه في وسط العاصمة الفرنسية عشية عيد الميلاد.

لكن هذا الأمر لم يمنعهن من الإصرار على التمسك بمطلبهن المتمثل بالحصول على نظام يسمح لهن بالتقاعد في سن 42، ويعود تاريخه إلى القرن السابع عشر ولويس الرابع عشر، وفق «فرانس برس».

ورفضت الراقصات اقتراحا من هذا القبيل لكنه يطال فقط اللواتي ينضممن إلى الباليه بعد الأول من يناير 2022، وحذر مدير سابق للأوبرا طلب عدم ذكر اسمه من أن الأمر مختلف هذه المرة، مضيفا أن معظم الإضرابات كانت تدور حول الأجور أو ظروف العمل ولم تستمر عموما أكثر من بضعة أيام.

وبموجب النظام الموجود حاليا، تقدم الدولة الفرنسية نصف تمويل صندوق تقاعد موظفي الأوبرا (14 مليون يورو في العام ويضم حوالي 1900 عضو)، لكن مع تراكم الخسائر، يشعر مدير الأوبرا المنتهية ولايته ستيفان ليسنر بالقلق من أن الخزائن تستنزف من أجل الإنتاج في المستقبل.
 

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