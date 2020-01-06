بالصور: نجوم الفن يهنئون خالد النبوي بعرض «يوم وليلة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يناير 2020, 01:01 مساء
من كواليس العرض الخاص لفيلم «يوم وليلة» (تصوير: مصطفى مرتضى)

شارك عدد من نجوم الفن في الاحتفال بعرض فيلم «يوم وليلة» بطولة خالد النبوي، وذلك بإحدى دور العرض في أكتوبر.

حضر من أسرة الفيلم خالد النبوي ودرة وحنان مطاوع والمنتج حسين القلا، والمخرج أيمن مكرم.

كما تواجد عدد من نجوم الفن لتهنئة صناع العمل منهم أحمد زاهر وابنته ملك، وخالد سرحان وسوزان نجم الدين وسهير المرشدي.

الفيلم شارك في الدورة الثانية من مهرجان «الدار البيضاء للفيلم العربي» بالمغرب، وحصل الفنان أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل من المهرجان عن دوره في الفيلم، كما تم عرضه في مهرجان «مالمو للسينما العربية»، ضمن فعاليات الدورة التاسعة.

«يوم وليلة» بطولة خالد النبوي وأحمد الفيشاوي ودرة وحنان مطاوع وخالد سرحان ومحمد عادل وحمزة العيلي ومحمد جمعة وشادي أسعد، تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة «المرايا» للإنتاج الثقافي وشركة «الريماس» للإنتاج الفني.

من كواليس العرض الخاص لفيلم «يوم وليلة» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «يوم وليلة» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «يوم وليلة» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «يوم وليلة» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «يوم وليلة» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «يوم وليلة» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «يوم وليلة» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «يوم وليلة» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «يوم وليلة» (تصوير: مصطفى مرتضى)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: جنازة ضحايا قصف الكلية العسكرية بطرابلس
ليبيا
البرلمان العراقي يوافق على مقترح إنهاء وجود القوات الأجنبية
عربى
أستراليا تقيم أضرار الحرائق الهائلة بعد يوم «كارثي» قتل فيه 24 شخصا (فيديو)
دولى
تجار بنغازي يستعدون لإعادة افتتاح سوقي الجريد والنور منتصف يناير
ليبيا
أستراليا تستدعي 3 آلاف جندي بسبب الحرائق في شرق البلاد (فيديو)
دولى
اغتيال قاسم سليماني.. المجازفة التي تجنبها رؤساء أميركا ونفذها ترامب
دولى
«ليبيا 2019».. محطات وتواريخ وأرقام في حصاد الثقافة والفنون والآداب
ثقافة وفن
بين «الحرب» و«الانقسام».. ستة مبعوثين أمميين غرقوا في رمال الأزمة الليبية
ليبيا
دول أفريقية تبحث عن نموذج التنمية بعد 6 عقود استقلال
اقتصاد
من طوكيو إلى بيروت.. «غصن» يصدم العالم بـ «الهروب الكبير»
عربى
حصاد الفن الليبي 2019: نجاح دولي ونشاط محلي ورحيل أبرز النجوم
ثقافة وفن
داخلية «الوفاق»: يجب القضاء على كافة التشكيلات المسلحة الخارجة عن شرعية الدولة
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العلاج الجيني يخطو خطوات عملاقة في 2019