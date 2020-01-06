بالصور: نجوم الفن يهنئون خالد النبوي بعرض «يوم وليلة»

من كواليس العرض الخاص لفيلم «يوم وليلة» (تصوير: مصطفى مرتضى)

شارك عدد من نجوم الفن في الاحتفال بعرض فيلم «يوم وليلة» بطولة خالد النبوي، وذلك بإحدى دور العرض في أكتوبر.

حضر من أسرة الفيلم خالد النبوي ودرة وحنان مطاوع والمنتج حسين القلا، والمخرج أيمن مكرم.

كما تواجد عدد من نجوم الفن لتهنئة صناع العمل منهم أحمد زاهر وابنته ملك، وخالد سرحان وسوزان نجم الدين وسهير المرشدي.

الفيلم شارك في الدورة الثانية من مهرجان «الدار البيضاء للفيلم العربي» بالمغرب، وحصل الفنان أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل من المهرجان عن دوره في الفيلم، كما تم عرضه في مهرجان «مالمو للسينما العربية»، ضمن فعاليات الدورة التاسعة.

«يوم وليلة» بطولة خالد النبوي وأحمد الفيشاوي ودرة وحنان مطاوع وخالد سرحان ومحمد عادل وحمزة العيلي ومحمد جمعة وشادي أسعد، تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة «المرايا» للإنتاج الثقافي وشركة «الريماس» للإنتاج الفني.

من كواليس العرض الخاص لفيلم «يوم وليلة» (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس العرض الخاص لفيلم «يوم وليلة» (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس العرض الخاص لفيلم «يوم وليلة» (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس العرض الخاص لفيلم «يوم وليلة» (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس العرض الخاص لفيلم «يوم وليلة» (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس العرض الخاص لفيلم «يوم وليلة» (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس العرض الخاص لفيلم «يوم وليلة» (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس العرض الخاص لفيلم «يوم وليلة» (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس العرض الخاص لفيلم «يوم وليلة» (تصوير: مصطفى مرتضى)