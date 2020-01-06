مصلحة الآثار تعلن تسلمها «مواد ترميم خاصة»

مصلحة الآثار تعلن تسلمها «مواد ترميم خاصة» (فيسبوك)

تسلمت مصلحة الآثار الليبية مواد ترميم من خارج البلاد ذات موصفات خاصة، ضرورية في عمليات ترميم الفيسفساء.

ومن أهم هذه المواد «جير هيدروليكي» الذي تعرض لعملية تخمير استمرت 6 أشهر، ويستخدم في عمليات الترميم وخاصة الفيسيفساء وكانت هذه المادة غير متوافرة في ليبيا، وفقا للمكتب الإعلامي لمصلحة الآثار.

وأوضح رئيس مصلحة الآثار الليبية أنه أكد في وقت سابق خلال الاجتماع الذي أقيم بروما في شهر مارس العام 2019، والذي كان بحضور مؤسسة موزايكون ومركز الأيكروم بالشارقة أنه «لا يمكن البدء وانطلاق مشروع الموزايكون في المغرب العربي لترميم الفسيفساء دون وجود هذه المادة».

وأضاف «قمنا بتكليف الأيكروم والموزايكون بجلب هذه المادة والتي وصلت بالفعل لمخازن مصلحة الآثار الليبية عن طريق تونس»، وستوزع المواد خلال هذا الأسبوع على مراقبات الآثار حسب خطة معدة من قبل المصلحة.

مصلحة الآثار تعلن تسلمها «مواد ترميم خاصة» (فيسبوك)