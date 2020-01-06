«ستار وورز» يواصل تربعه على صدارة شباك التذاكر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يناير 2020, 11:07 صباحا
دايزي ريدلي وجون بوييغا خلال العرض الأول الأوروبي للفيلم في لندن، 18 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

واصل الجزء الأخير من سلسلة «ستار وورز» الشهيرة تربعه على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب ما أظهرت أرقام نشرتها شركة «إكزبيتور ريليشنز» المتخصصة.

وتفاوتت آراء النقاد بشأن «رايز أوف سكايووكر» الذي يختتم ثلاثيات السلسلة التي انطلقت قبل 42 عاما. وهو حقق في أسبوعه الثالث 33.7 مليون دولار لتصل إيراداته الإجمالية في الولايات المتحدة وكندا إلى 451 مليونا، وفق «فرانس برس».

وحققت سوني عطلة نهاية أسبوع جيدة جدا مع حلول ثلاثة من أفلامها في المراتب الخمس الأولى.

فحافظ «جومانجي: ذي نيكست ليفل» على المركز الثاني. وحقق هذا الفيلم 26.5 مليون دولار من الجمعة إلى الأحد. والفيلم من بطولة دواين «ذي روك» جونسون وكيفن هارت.

وانتقل «ليتل ومن» المقتبس عن الرواية الشهيرة للويزا ماي ألكوت التي سبق أن حولت إلى فيلم سينمائي ما لا يقل عن سبع مرات، من المرتبة الرابعة إلى الثالثة هذا الأسبوع محققا 13.6 مليون دولار. وهو من إخراج غريتا غيرويغ وبطولة سيرشه رونان وتيموتي شالاميه وإيما واتسون ولورا ديرن.

واحتل المرتبة الرابعة فيلم الرعب الجديد «ذي غرادج» وحقق 11.3 مليون دولار. وهو نسخة جديدة عن فيلم ياباني صدر العام 2002.

وتلاه مباشرة في المرتبة الخامسة فيلم «فروزن 2» من إنتاج «ديزني» مع 11.3 مليونا أيضا.

وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب أفضل عشرة أفلام:
6- «سبايز إن ديسغايز» مع 10.1 مليون دولار.

7- «نايفز آوت» مع 9 ملايين دولار.

8- «أنكت جيمز» مع 7.8 مليون دولار.

9- «بومبشيل» مع 4.1 مليون دولار.

10- «كاتس» مع 2.6 مليون.

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