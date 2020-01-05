جاستن بيبر يصدر أغنية فردية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يناير 2020, 04:02 مساء
جاستن بيبر يصدر أغنية فردية (أرشيفية:انترنت)

أصدر نجم موسيقى البوب، الكندي جاستن بيبر، أول أغنية فردية له منذ أربعة أعوام الجمعة، ليستهل بها عودته إلى الغناء التي تشهد إطلاق ألبومه الجديد والقيام بجولة وبطولة سلسلة وثائقية هذا العام.

وقال بيبر (25 عامًا)، لمعجبيه في الشهر الماضي إنه سيطلق خامس ألبوم له في 2020 وسيكون الأول منذ ألبومه الأخير «بربوس» في 2015، وفقًا لوكالة «رويترز».

ويبدو أن أغنية بيبر الفردية الجديدة «يامي» ستكون تكريمًا لزوجته هايلي بالدوين، التي عاد لها بعد انفصال في العام الماضي.

وكان بيبر ألغى جولة ترويج لألبوم «بربوس» في 2017 قائلًا إنه يحتاج راحة ولجأ لموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» في العام الماضي للحديث عن مواجهته «مشاكل عميقة الجذور» معلنًا أنه سيرجئ إنتاج موسيقى جديدة.

وعلى الرغم من أن «يامي» ستكون أول أغنية فردية له منذ فترة فإنه تعاون مع آخرين منهم دي. جيه. خالد وإيد شيران في تسجيلات سابقة.

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