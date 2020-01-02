«الإسكندرية للفيلم القصير» يعلن تفاصيل مسابقة أفلام الطلبة

بوستر الدورة السادسة من «الإسكندرية للفيلم القصير» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» تفاصيل مسابقة أفلام الطلبة، التي تقام ضمن فعاليات الدورة السادسة، خلال الفترة من 26 وحتى 31 من شهر يناير الجاري.

اختارت إدارة المهرجان عشرة أفلام، وهي: فيلم التحريك «عادي» من إخراج رقية سيد، والوثائقي «سكن» من إخراج عبير كمال، وفيلم «أذرع وأقدام ورؤوس» إخراج سهيلة محمد، والفيلم الوثائقي «نعومة من حديد» من إخراج مريم محيي.

القائمة تضم أيضا «باستا» للمخرج عبدالرحمن حماد، و«غراب البين» من إخراج أحمد دحروج، و«رنين» من إخراج مصطفى علاء، و«أونيرو» من إخراج فرح حفني، و«الرحلة» من إخراج هشام عبدالله، بالإضافة إلى فيلم التحريك «إعادة تدوير» من إخراج محمد بدر.

وتتكون لجنة التحكيم من الممثلة والمخرجة جميلة عوض، والممثلة والمونتيرة إنجي وجدان، والمنتج معتز عبدالوهاب.