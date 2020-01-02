وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يناير 2020, 04:15 مساء
نجوى قاسم خلال تغطية إخبارية لصالح تلفزيون المستقبل في جنوب لبنان، 25 مايو 2001 (أ ف ب)

توفيت الإعلامية اللبنانية البارزة نجوى قاسم التي تعد من أشهر مذيعات الأخبار في العالم العربي الخميس، عن 52 عاما في دبي، بحسب ما أعلنت شبكة «العربية» حيث تعمل.

ونعت قناة «العربية» و«العربية الحدث» في بيان قاسم «التي وافتها المنية صباح اليوم (الخميس) في منزلها في دبي» حيث تقيم بمفردها. ولم يأت البيان على ذكر سبب وفاة المذيعة الشهيرة، وفق «فرانس برس».

نجوى كانت من أبرز الوجوه الإعلامية في العالم العربي. وانضمت إلى شبكة «العربية» مع انطلاقتها في العام 2003، كما أنها تعمل منذ سنوات عدة في قناة «العربية الحدث».

وقبل انضمامها إلى «العربية» عملت نجوى قاسم اعتبارا من التسعينات ولأكثر من عشر سنوات في محطة «المستقبل» اللبنانية في بيروت.

وإلى جانب تقديمها النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية، عملت في تغطية عدد من الأخبار والحروب، ولا سيما في أفغانستان (2001) والعراق (2003) ولبنان (2006).

وفي آخر تغريدة لها كتبت قاسم لمناسبة رأس السنة، «يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب.. يا رب احفظ بلادنا وعينك على #لبنان».

ونالت قاسم عددا من الجوائز، من بينها جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت في 2006 وجائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني.

كذلك اختارتها مجلة «بيزنيس أريبيا» من بين أقوى مئة سيدة في العالم العربي في العام 2011.

وأعرب مستخدمون كثر لوسائل التواصل الاجتماعي بينهم سياسيون وصحفيون عن حزنهم لوفاة نجوى قاسم.

ونعاها رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري الذي تملك عائلته قناة المستقبل، قائلا في تغريدة عبر «تويتر» إن وفاتها «صدمة حقيقية ومحزنة».

كذلك كتبت النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان التي عملت لسنوات طويلة مقدمة برامج سياسية «وداعا نجوى قاسم الوجه المشرف المشرق للصحافة الرصينة».

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