تامر حسني يلبي رغبة جمهور «تيك توك» في الشرق الأوسط

نشر تامر أول فيديو عبر «تيك توك» متمنيًا لجمهوره دوام النجاح (أرشيفية: الإنترنت)

مع بداية 2020 فتحت إدارة «تيك توك» الباب على فصل جديد في مشوارها العربي العالمي، عنوانه التغير شكلا ومضمونا، مع الإعلان عن تعاونها مع الفنان تامر حسني، بناءً على رغبة الملايين من مستخدمي «تيك توك» في الشرق الأوسط، ممن أكدوا أن تامر حسني هو الفنان الأكثر شهرة وشعبية لدى جمهور الوطن العربي والجماهير الأجنبية، على حد سواء، وعلى اعتبار «تيك توك» وجهة إبداعية تتيح للمستخدمين اكتشاف فيديوهات قصيرة وممتعة وحقيقية ومفيدة عبر الهاتف المحمول.

في الفترة الأخيرة تزايد الطلب بشكل كبير من المستخدمين ليكون الفنان المصري واجهة عربية راقية للعالم كله، وأن يكون صاحب أول تحدٍّ عربي عالمي على «تيك توك» لثقتهم في شهرته وأفكاره البنّاءة وأيضا لمتابعة حياته ومشواره الملهم والمحفز.

ونشر تامر أول فيديو عبر حسابه في «تيك توك» متمنيًا لقاعدة محبيه الضخمة والمتزايدة دوام النجاح، كجزء من تحدي #أمنية 2020. وشجع المستخدمين على التعليق على هذا الفيديو بأمنياتهم الشخصية والعامة للعام 2020، واعدًا بتحقيق أمنيات خمسة معجبين في جميع أنحاء العالم من خلال حدث وهو الأول من نوعه، وهو عرض التحدي مباشرة على برج خليفة بدولة الإمارات.

وقال تامر حسني: «سعيدٌ باختياري من قبل الجمهور الدولي المشارك في تيك توك، فهي منصة محبوبة من الملايين لما تقدمه من فيديوهات مرحة. وآمل بتقديم فيديوهات ملهمة وإيجابية. كما أنني متحمس لبدء العام الجديد بأول تحدٍّ عالمي لي من خلال بث روح الطموح والحلم مع بداية عام جديد، بنيّة تمنّي السلام النجاح والتقدم والازدهار لكل العالم بأمنيتين الأولى شخصية والثانية عامة».