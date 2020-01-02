صدمة أسماء أبواليزيد بعد معرفة من هو والدها في «الآنسة فرح»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يناير 2020, 01:44 مساء
أسماء أبواليزيد في لقطة من مسلسل «الآنسة فرح» (خاص لـ بوابة الوسط)

عرضت الحلقة الرابعة من مسلسل «الآنسة فرح» مساء الأربعاء على قناة «MBC 4»، حيث شهدت الحلقة عقد قران «فرح» أسماء أبو اليزيد على «شادي» أحمد مجدي، وسط غضب خطيبها «طارق» محمد كيلاني، ولكن كانت هناك مفاجأة في انتظارها، حيث اكتشفت أن النجم السينمائي «ماجد الألفي» تامر فرج، هو والدها، بعد قصة حب كبيرة مع والدتها «ديدا» رانيا يوسف.

ومن ناحية أخرى، اكتشف شادي أن زوجته «نادين» هبة عبدالعزيز كانت تخونه مع صديقه «زين» (أحمد خالد صالح) الذي تم قتله، وكشفت الحلقة أيضا عن أسرار غامضة حول نادين، من بينها أنها تحمل اسمًا مزيفًا.

أما طارق فما زال يحاول التعامل مع صدمته بعد زواج خطيبته فرح من شادي، وفي الوقت نفسه يُجري تحرياته لمعرفة علاقة الفندق بأكبر تاجر مخدرات بالغردقة (عاصي الغول)، فمن هو عاصي الغول، وهل له علاقة بعائلة وهدان؟

ويُذاع مسلسل «الآنسة فرح» على قناة MBC 4 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج شركة «S Productions» لصاحبتها سالي والي، ويعتبر النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير «Jane The Virgin».

ويتصدر بطولة مسلسل «الآنسة فرح» أسماء أبو اليزيد ورانيا يوسف وأحمد مجدي ومحمد كيلاني وعارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج وهبة داغر، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

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