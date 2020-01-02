وفاة صديق بوبي كريستينا براون ابنة ويتني هيوستن

بوبي كريستينا براون إلى جانب صديقها نيك غوردن في هوليوود (أ ف ب)

توفي نيك غودرن صديق ابنة ويتني هيسوتن بوبي كريستينا براون، المتهم بإعطاء الأخيرة «مزيجا ساما» عن عمر 30 عاما وفق ما قال محاميه الأربعاء.

وتوفيت بوبي كريستينا، وهي الابنة الوحيدة لويتني هيوستن وبوبي براون، عندما كانت تبلغ 22 عاما في 2015 بعد استهلاكها «مزيجا ساما» قدمه لها غودرن أدى إلى فقدانها الوعي، وبعدها أغرق غوردن رأسها في مغطس من الماء البارد ما تسبب في أضرار دماغية ودخولها في غيبوبة لمدة ستة أشهر، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأظهر تشريح الجثة أن بوبي كريستينا براون استهلكت الكحول والمورفين والكوكايين والماريغوانا قبل وفاتها، وفي العام 2016، فصّلت وثيقة قدمها المسؤولون عن إدارة تركة بوبي كريستينا إلى المحكمة الشجار، الذي قام بعد عودة نيك غوردن إلى منزله المشترك مع الشابة في ساعات الفجر الأولى في 31 يناير.

وجاء في الشكوى أن نيك غوردن «خرج طوال الليل وقد تناول الكوكايين واحتسى كمية كبيرة من الكحول» قبل أن يعود إلى المنزل ويتهم بوبي كريستينا بخيانته، واستمر الشجار نحو ثلاثين دقيقة.

وجاء في الاتهام أيضا أن غوردن «أعطاها مزيجا ساما أدى إلى فقدانها الوعي، ومن ثم وضع رأسها في مغطس مياه باردة الأمر الذي أدى إلى أضرار دماغية»، وعثر ضيف كان في المنزل على بوبي كريستينا في المغطس فاقدة للوعي، فيما فمها متورم وسنها مكسورة على ما جاء في الشكوى، ودخل عندها نيك غوردن إلى الحمام قائلا إلى الضيوف الذين حاولوا إنعاش بوبي كريستينا إنه يجب «تنظيف» المكان.

وتذكر وفاة بوبي كريستينا بوفاة والدتها ويتني هيوستن، التي عثر عليها ميتة في مغطس غرفتها في فندق في لوس أنجليس في 11 فبراير 2012، عشية توزيع جوائز غرامي الموسيقية، ورفض محامي نيك غوردن جو هباشي توضيح ظروف وفاة موكله.

وقال في رسالة: «من المحزن أن نشاهد الدمار الشامل الذي أحدثه إدمان المخدرات بين مجموعة من الأصدقاء الشباب الذين كانوا جميعهم محبوبين ولديهم إمكانات هائلة»، وأضاف: «رغم كل الصعاب التي واجهها نيك في السنوات الأخيرة، يمكنني القول إنه عمل بجد للبقاء بعيدا عن الإدمان».