وفاة سيد ميد صاحب فكرة «بلايد رانر»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يناير 2020, 02:57 مساء
سيد ميد في نيويورك، 9 أكتوبر 2014 (أ ف ب)

توفي سيد ميد الفنان الطليعي وراء فكرة «بلايد رانر» الذي طبع عالم الخيال العلمي بتصاميمه عن 86 عاما، حسب ما جاء عبر صفحته على «فيسبوك».

وعمل ميد أيضا على أفلام مثل «إليينز» و«ترون» و«ستار تريك: ذي موشن بيكتشر». وتوفي الإثنين إثر صراع مع سرطان الغدد الليمفاوية، حسب ما قال صديقه روجر سيرفيك لوسائل إعلامية عدة، وفق «فرانس برس».

وباشر ميد مسيرته المهنية في التصميم الصناعي في قطاع السيارات والإلكترونيات وعمل لحساب «فورد» و«كرايسلر» و«سوني» و«فيليبس» قبل الانتقال إلى الأفلام.

في فيلم «بلايد رانر» (1982) الشهير من إخراج ريدلي سكوت، أضفى سيد ميد أجواء خاصة قاتمة حفرت في الذاكرة.

وتدور أحداث الفيلم في لوس أنجليس العام 2019 في مدينة فاسدة، ويؤدي فيه هاريسون فورد دور شرطي سابق يستعان بخدماته لقتل روبوتات منشقة. وكان سيد ميد تقاعد في سبتمبر الماضي.

وعلقت شخصيات بارزة في قطاع صناعة السيارات على وفاته.

فغرد إلون ماسك مؤسس شركة «تيسلا» للسيارات الكهربائية: «أرقد بسلام سيد ميد. فنك سيستمر».

وشارك سيد ميد في السنوات الأخيرة في أفلام مثل «ميشن إمبسبل 3» و«إليزيوم» والجزء الثاني من «بلايد رانر 2049» في 2017.

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