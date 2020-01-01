بالصور: نيكول تحيي حفلا «كامل العدد» ليلة رأس السنة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يناير 2020, 01:33 مساء
من حفل نيكول سابا ليلة رأس السنة (تصوير: مصطفى مرتضى)

تألقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا بإطلالة جذابة خلال إحيائها حفل رأس السنة، الذي حمل لافتة «كامل العدد»، وذلك داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة.

بدأت نيكول حفلها بأغنية «حفضل أحلم»، وبعدها وجهت تحية للجمهور وتمنت لهم عاما جديدا مليئا بالسعادة على كل الأمة العربية.

وقدمت نيكول في حفلها أغنيات «براحتي» و«التوتو ني» و«قررت»، بالإضافة إلى «يا واد يا تقيل» و«سهر الليالي» و«بنت السلطان» للمطرب الشعبي أحمد عدوية.

من حفل نيكول سابا ليلة رأس السنة (تصوير: مصطفى مرتضى)
من حفل نيكول سابا ليلة رأس السنة (تصوير: مصطفى مرتضى)
من حفل نيكول سابا ليلة رأس السنة (تصوير: مصطفى مرتضى)
من حفل نيكول سابا ليلة رأس السنة (تصوير: مصطفى مرتضى)
من حفل نيكول سابا ليلة رأس السنة (تصوير: مصطفى مرتضى)
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