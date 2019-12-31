وفاة أحد أشهر مخرجي الأوبرا في ألمانيا

المخرج الأوبرالي الألماني هاري كوبفر في برلين، 13 مارس 2019 (أ ف ب)

توفي هاري كوبفر أحد أشهر مخرجي الأوبرا في ألمانيا، الإثنين، عن 84 عامًا في برلين، بحسب ما أعلنت دار «أرسيس» النمساوية المسؤولة عن إدارة أعماله الفنية الثلاثاء.

وتوفي كوبفر الذي تولى إدارة دار «كوميشه أوبر» العريقة للأوبرا في برلين بين 1981 و2002، إثر «مضاعفات» أُصيب بها بعد «صراع طويل مع المرض»، وفق بيان صحفي للدار النمسوية نشرته «فرانس برس»

كوبفر مولود في برلين سنة 1935، وبدأ مسيرته في ألمانيا الشرقية السابقة، حيث تولى إدارة أوبرا المسرح الوطني في فيمار ودار أوبرا دريسدن.

وفي 1978، كانت باكورة نشاطه في ألمانيا الغربية مع عرض لأحد أعمال المؤلف الموسيقي الألماني الشهير ريتشارد فاغنر في مهرجان بايرويت الشهير.

وبعد بضع سنوات، في 1981، التحق بمسرح الأوبرا الكوميدية (كوميشه أوبر) في برلين ليتولى إدارتها على مدى أكثر من عشرين عامًا أخرج خلالها ما يصل إلى 140 عملاً أوبراليًّا بينها عدد كبير من مؤلفات فاغنر.

وبعد تقاعده من دار الأوبرا الكوميدية، استمر في مسيرته على الصعيد العالمي إذ أخرج أعمالًا أوبرالية في سائر أنحاء العالم خصوصًا في سدني وبرشلونة وهلسنكي.

وأخرج آخر أعماله الربيع الماضي على دار الأوبرا الكوميدية التي عاد إليها لتقديم «بورو» للمؤلف يورغ فريدريش هاندل.