افتتاح قسم الإرشاد السياحي بجامعة المرقب

افتتاح قسم الإرشاد السياحي بجامعة المرقب (فيسبوك)

اُفتتح بجامعة المرقب بالخمس، أخيرًا، قسم الإرشاد السياحي، ضمن أقسام كلية الآثار والسياحة.

ويهدف القسم الجديد إلى تأهيل الطلبة للعمل في مجال الإرشاد السياحي، بعد الدراسة لمدة أربع سنوات، وفق منهج دراسي متكامل، معد من قبل أساتذة متخصصين في مجال التراث الثقافي والسياحة، وفقًا للمكتب الإعلامي لمصلحة الآثار الليبية.

وباشر القسم في تسجيل وقبول طلبة الدفعة الأولى خلال العام الدراسي الحالي 2019-2020.

يذكر أن مدينة الخمس تعتبر إحدى الوجهات الرئيسية للسياح الدوليين والمحليين، حيث يقصدها السياح لزيارة مدينة لبدة الأثرية، وموقع فيلا وادي يالة «فيلا سيلين»، والاستمتاع بقضاء موسم الاصطياف بالقرى والمنتجعات السياحية القريبة من المدينة، وزيارة وادي كعام.

