المكتبة الليبية المتنقلة تصل إلى سرت

المكتبة الليبية المتنقلة تصل إلى سرت

وصلت، الإثنين، المكتبة الليبية المتنقلة لمدينة سرت التابعة إلى الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني، وتهدف هذه المبادرة إلي وصول مكتبات ثقافية لكافة مناطق ليبيا، وحظيت باهتمام وترحاب كبيرين من قبل أهالي سرت والجهات العلمية، ومنها جامعة سرت والمؤسسات التعليمية.

وأوضح مدير مكتب الثقافة بسرت، علاء فكرون لـ«بوابة الوسط»، أن هذه المكتبة المتنقلة تتكون من مكتبة خاصة لكتب وقصص الأطفال، وكتب ثقافية وتاريخية متنوعة وإصدارات جديدة للهيئة، كما تضم المكتبة أكثر من مئة وخمسين عنوانًا، وأكثر من ألفي كتابًا، أما المكتبة الثقافية الخاصة بقصص الأطفال والرسومات فتحوي أكثر من 80 عنوانًا، وأكثر من ألف كتاب في شتة علوم المعرفة للأطفال.

وقال فكرون إنه «سيشرع رسميًّا في إتاحة الكتب للقراءة الثلاثاء بالفترة الصباحية بجامعة سرت ومدرسة سرت المركزية، وفي الفترة المسائية بمدرسة المجد وأمام مركز مكافحة الأمراض السارية سرت، ونادي خليج سرت الرياضي».

أما المكتبة الثقافية الخاصة بالأطفال فستكون متاحة للقراءة الثلاثاء، بمدرسة المجد ومدرسة سرت المركزية، وستبقى المكتبة المتنقلة في سرت لمدة ثلاثة أيام، ومن المقرر أن تتضمن جولتها في المدينة مدارس اليرموك وأبوهادي وطلائع النصر، فيما يخص مكتبة الأطفال، أما المكتبة الثقافية العامة فستكون أيضًا بمتنزه سرت العائلي وساحة الشهداء وثانوية عقية وثانوية الاتحاد بسرت.

يشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى الشجيع على القراءة، ووصول الكتاب إلى أقصى المناطق الليبية، وتوسيع قاعدة الثقافة من خلال نشر الإصدارات المتنوعة من الكتب ذات الاهتمامات المتنوعة.

المكتبة الليبية المتنقلة تصل إلى سرت