حفل توقيع «منزل العذراء» بالمعرض الوطني للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 ديسمبر 2019, 11:51 صباحا
حفل توقيع «منزل العذراء» بالمعرض الوطني للكتاب (موقع الهيئة)

ضمن فعاليات البرنامج الثقافي بالمعرض الوطني للكتاب في دورته الثانية، أُقيم الإثنين، حفل توقيع كتاب «منزل العذراء»، للكاتب علي يوسف الطويل.

الكتاب صادر عن دار الشعب للنشر والتوزيع، وشهد حفل التوقيع حضور عدد من المثقفين والمهتمين بالشأن الأدبي، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني. 

ويتناول الكتاب «منزل العذراء» الذي صدر في 508 صفحات من القطع المتوسط، محطات وذكريات الكاتب، وسيرًا من الماضي استعرضها في ثلاثة فصول من الكتاب.

وينظم مكتب دعم الشباب وتشجيع المواهب بالهيئة، الثلاثاء، ضمن فعاليات المعرض، مسابقة رسم للأطفال، في الجناح الخاص بالمكتب.

حفل توقيع «منزل العذراء» بالمعرض الوطني للكتاب (موقع الهيئة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: النيران على مشارف ملبورن مع اشتداد الحرائق في أستراليا بسبب موجة ...
دولى
«فرانس برس»: حكم بالإعدام على 27 عضوا في جهاز المخابرات العامة السوداني في قضية ...
عربى
بعد تصميمه أغلى فستان في العالم.. هاني البحيري يهدي 10 فساتين لمرضى السرطان
أناقة وجمال
توقيف 200 شخص في الرياض على خلفية «ملابس غير لائقة» وقضايا تحرش
عربى
الأمم المتحدة تطلق أكبر حوار جماهيري في العالم بمناسبة الذكرى 75 على إنشائها
دولى
روسيا تعلن نشر أول صواريخ نووية «تفوق سرعة الصوت بمراحل»
دولى
من هو عبد العزيز جراد رئيس الوزارء الجزائري الجديد والمكلف بنتشكيل الحكومة؟
عربى
عرس جماعي لـ260 شابا وفتاة في الرجبان
ليبيا
إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان لمدة ستة أشهر
رياضة عالمية
في مثل هذا اليوم رحل المعلم والمذيع العصامي المهدي الجلي
ثقافة وفن
نائب رئيس مجلس حكماء بنغازي: نشارك في النشاط الوطني.. ونحافظ على أمن المجتمع
ليبيا
رئيس جامعة سبها: نتعامل مع الجميع دون تفرقة بين الشرق أو الغرب أو الجنوب
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا تعرف عن مرض «الحياة الجيدة»؟