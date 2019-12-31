حفل توقيع «منزل العذراء» بالمعرض الوطني للكتاب

حفل توقيع «منزل العذراء» بالمعرض الوطني للكتاب (موقع الهيئة)

ضمن فعاليات البرنامج الثقافي بالمعرض الوطني للكتاب في دورته الثانية، أُقيم الإثنين، حفل توقيع كتاب «منزل العذراء»، للكاتب علي يوسف الطويل.

الكتاب صادر عن دار الشعب للنشر والتوزيع، وشهد حفل التوقيع حضور عدد من المثقفين والمهتمين بالشأن الأدبي، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني.

ويتناول الكتاب «منزل العذراء» الذي صدر في 508 صفحات من القطع المتوسط، محطات وذكريات الكاتب، وسيرًا من الماضي استعرضها في ثلاثة فصول من الكتاب.

وينظم مكتب دعم الشباب وتشجيع المواهب بالهيئة، الثلاثاء، ضمن فعاليات المعرض، مسابقة رسم للأطفال، في الجناح الخاص بالمكتب.

حفل توقيع «منزل العذراء» بالمعرض الوطني للكتاب (موقع الهيئة)