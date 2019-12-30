بالصور: مدحت صالح والعسيلي وحجاج ضيوف منى الشاذلي ليلة رأس السنة

من كواليس برنامج «معكم» للإعلامية منى الشاذلي (خاص لـ بوابة الوسط)

يشارك الفنانون مدحت صالح ومحمود العسيلي ومصطفى حجاج في إحياء ليلة رأس السنة بحلقة خاصة مع الإعلامية منى الشاذلي على فضائية «CBC».

وتضم الحلقة حوار مع صناع أغنية «ابن مصر» مدحت صالح ومحمود العسيلي ومصطفى حجاج، وخلال الحلقة يقدم الثلاثي مجموعة من أغانيهم المعروفة «حبيبي يا عاشق» و«خطوة» و«مجنونة».

وخلال اللقاء يحكي الثلاثي كواليس اشتراكهم في أغنية «ابن مصر»، وسر النجاح الكبير للأغنية التي فازت بجائزة أفضل أغنية في استفتاء «معكم» لعام 2019.

وفي جو تسيطر عليه البهجة يتبادل الثلاثي غناء مقطوعات من أغانيهم، تتماشى مع أجواء الاحتفالات بالكريسماس.

من كواليس برنامج «معكم» للإعلامية منى الشاذلي (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس برنامج «معكم» للإعلامية منى الشاذلي (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس برنامج «معكم» للإعلامية منى الشاذلي (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس برنامج «معكم» للإعلامية منى الشاذلي (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس برنامج «معكم» للإعلامية منى الشاذلي (خاص لـ بوابة الوسط)