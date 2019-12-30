«سبايسي ميكس» تحيي 7 حفلات ليلة رأس السنة

تنتظر الفرقة طرح ألبومها الجديد في الأيام المقبلة (خاص لـ بوابة الوسط)

يشارك فريق «سبايسي ميكس» في إحياء 7 حفلات ليلة رأس السنة مع عدد من نجوم الأغنية ليستحق لقب الأكثر طلبا في احتفالات العام الجديد 2020.

حالة الانتعاش الغنائي لـ«سبايسي ميكس» تأتي متزامنة مع قرب نزول ألبومهم الجديد وأولى حفلاتهم تقام داخل أحد مولات التجمع الخامس بمشاركة نجم ستار أكاديمي الأردني ناصر أبو لافي بعده حفلهم في مول مصر ثم حفل بدار المركبات، بالإضافة إلى ٤ حفلات متتالية داخل 4 مطاعم سياحية في مركب «بلو نايل» على كورنيش الزمالك.

ومن المقرر أن يقدم الفريق عددا كبيرا من أغانيهم خلال حفلاتهم منها «معدتشي» و«لما بتوحشني» و«دلعوه» و«حب طفولتي» و«متملكاك» و«ولاد لذينة» و«درس العربي» و«إشاعات» و«أخرجي مني» و«حرشح نفسي» و«كشكولي» و«عيشها عادي» و«3 مرات» و«الثانوية العامة».

تنتظر الفرقة طرح ألبومها الجديد في الأيام المقبلة (خاص لـ بوابة الوسط)