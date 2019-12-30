جائزة الشيخ زايد للكتاب: إعلان القائمة الطويلة

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب قائمتها الطويلة، الأحد، التي تتضمن 13 عملاً أدبياً من بين 438 عملا ترشح للجائزة للعام 2020.

وتضمنت القائمة الطويلة 11 عملاً روائياً: «أبناء وأحذية» للكاتب محسن الرملي (العراق/ إسبانيا) والصادر عن دار المدى 2018، و«تاكيكارديا» للكاتب أمير تاج السر من السودان والصادر عن هاشيت أنطوان/ نوفل 2019، و«الحي الحي» للكاتب علي الشعالي من الإمارات، والصادر عن دار اللوهة 2019، حسب بيان الجائزة.

وشملت القائمة أيضا رواية «خطأ غير مقصود» للكاتب رشيد الضعيف من لبنان والصادر عن دار الساقي 2019، و«حروب الرحماء» للكاتب إبراهيم عيسى من مصر والصادر عن دار الكرمة للنشر 2018، و«المكتبة السرية والجنرال» للكاتب خيري الذهبي من سورية والصادر عن الأهلية للنشر 2018، و«الكراكي» للكاتب حسن حميد من فلسطين والصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب (وزارة الثقافة) 2019، و«مستر نون» للروائية نجوى بركات من لبنان والصادر عن دار الآداب للنشر والتوزيع 2019.

ذلك إلى جانب ثلاثة عناوين صادرة عن دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع بالشراكة مع دار سرد للنشر، هي: «حي الدهشة» للكاتبة مها حسن (سورية/ فرنسا) والصادر في 2018، و«مأوى الغياب» للكاتبة منصورة عز الدين من مصر والصادر في 2018، و«أرواح صخرات العسل» للكاتب ممدوح عزام من سورية والصادر في 2018.ما شملت ديوانين شعريين: «بالكأس ما قبل الأخيرة» للشاعر منصف الوهايبي من تونس والصادر عن مسكيلياني للنشر والتوزيع 2019، وديوان «الذئب وما أخفى: تليه (رشائية: الغزالة والزلزال)» للشاعر يوسف رزوقة من تونس والصادر عن دار زينب للنشر 2017.