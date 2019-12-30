بالصور: خريطة حفلات ليلة رأس السنة في القاهرة

خريطة حفلات ليلة رأس السنة في القاهرة (خاص لـ بوابة الوسط)

يشارك عدد من نجوم الأغنية الرومانسية والشعبية والاستعراضية بمصر ولبنان في إحياء 8 حفلات ليلة رأس السنة والتي يقيمها المنتج محمود حنفي داخل كبرى الفنادق النيلية والقاهرة الجديدة.

ويأتي في مقدمة نجوم سهرات ليلة رأس السنة، اللبنانية هيفاء وهبي التي تحيي حفلين ليلة رأس السنة مع المطرب الشعبي حكيم داخل فندق فورسيزونز نايل بلازا وماريوت ميراج بالقاهرة الجديدة، ويشاركهما في إحياء الحفلين المطرب الشاب موسى والراقصة صوفينار، ونجوان وأنستازيا، بالإضافة إلى إحياء حكيم حفلا ثالثا في نفس الليلة بمشاركة أمينة وموسى ومنة عطية والراقصة دينا.

كما يحيي الفنان اللبناني وائل جسار حفلين أيضا ليلة رأس السنة بمشاركة الفنان رامي صبري وذلك داخل إنتركونتننتال سميراميس ويشاركهما في هذا الحفل المطرب الشعبي محمود الليثي والمطربة سمر الحسيني والراقصة صوفينار، والثاني بانتركونتننتال سيتي ستارز ويشاركهما فيه المطربة الشعبية أمينة والمطربة نعوم والراقصة أنستازيا، بالإضافة إلى حفل ثالث لرامي صبري داخل ماريوت الزمالك بمشاركة محمود الليثي وأحمد شيبة وسمر الحسيني والراقصة صوفينار.

وتتميز سهرتا ليلة رأس السنة بطابع شعبي خالص للنجمين الليثي وشيبة داخل هيلتون رمسيس ويشاركهما منة عطية والراقصتان دينا ودلوعة وفي هلنان لاند مارك بالقاهرة الجديدة ويشاركهما المطربتان سمر الحسيني وشروق والراقصة أنستازيا.

خريطة حفلات ليلة رأس السنة في القاهرة (خاص لـ بوابة الوسط)

خريطة حفلات ليلة رأس السنة في القاهرة (خاص لـ بوابة الوسط)

خريطة حفلات ليلة رأس السنة في القاهرة (خاص لـ بوابة الوسط)

خريطة حفلات ليلة رأس السنة في القاهرة (خاص لـ بوابة الوسط)

خريطة حفلات ليلة رأس السنة في القاهرة (خاص لـ بوابة الوسط)