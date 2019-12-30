«أرجوك ما تفصلنيش» ألبوم جديد لفرقة «MTM»

بوستر الألبوم الجديد «أرجوك ما تفصلنيش» (خاص لـ بوابة الوسط)

تستعد فرقة «إم تي إم MTM» لإطلاق ألبومها الجديد «أرجوك ما تفصلنيش»، المقرر طرحه خلال أيام.

وتسعى «MTM» عبر الألبوم الجديد لانطلاقة غنائية جديدة تمامًا في رحلتها الممتدة لأكثر من 15 سنة، بتغيير في الشكل الموسيقي الذي تخلط خلاله بين نمط «الراب» و«آر أند بي» و«الهاوس»، وخلطة موسيقية بين روح المزيكا الشرقية والإلكترونيك ميوزيك، وتتولى بنفسها إنتاج الألبوم بالكامل.

واختار ثنائي «MTM» تاكي ومايكي وصف «مزيكا مش خناقة» كشعار للألبوم الجديد، في إشارة لازدحام الساحة الغنائية حاليًا بتشابه الأفكار والمحتوى الموسيقي وأغلبها اعتمد على «العنف والرتم الواحد» في محاولة من الثنائي لتقديم رؤية موسيقية مغايرة عن المتعارف عليه، ويضم الألبوم 8 أغنيات، منها «بطريق» و«مش ندمان» و«شكرًا يا حبايبي».

«MTM» ظهرت لأول مرة في مطلع الألفينات، بأغنيات «أمي مسافرة» و«كل ليلة بسهر» و«مدرسة الحياة»، واختفت عن الساحة لفترة طويلة حتى عادت بشكل جديد عبر أغنيات «نفس الميعاد» و«أغسل مواعين»، بجانب أغنية «كائن فضائي» مع فرقة «مسار إجباري»، واقتحمت عالم السينما بقوة عبر أغنية فيلم «هروب اضطراري» للفنان أحمد السقا، ويعقب الألبوم آخر أغانيها «بلبطة» و«بص كويس» برفقة الفنان كريم محسن.