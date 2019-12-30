شباك التذاكر: «ستار وورز» يواصل الصدارة

صورة من الأرشيف ملتقطة في 18 ديسمبر 2019 تظهر الممثلة دايزي ريدلي والممثل جون بوييغا خلال العرض الأول الوروبي في لندن لفيلم «ستار وورز: رايز أوف سكايووكر» (أ ف ب)

أظهرت أرقام نشرتها شركة «إكزبيتور ريليشنز» مواصلة الجزء الأخير من سلسلة «ستار وورز» الشهيرة هيمنته على شباك التذاكر في أميركا الشمالية، خلال عطلة نهاية الأسبوع مع إيرادات مقدرة بـ73.6 مليون دولار.

وتفاوتت آراء النقاد بشأن «رايز أوف سكايووكر» الذي يختتم ثلاثيات السلسلة التي انطلقت قبل 42 عاما.

وتراجعت عائداته بشكل كبير مقارنة بما حققه مع انطلاقته الأسبوع الماضي مع إيرادات قدرها 177.4 مليون دولار. إلا أنه حقق حتى الآن إيرادات قدرها 364.5 مليون دولار على الصعيد الداخلي.

وهو تقدم بأشواط على الفيلم الذي حافظ على المرتبة الثانية «جومانجي: ذي نيكست ليفل». وحقق هذا الفيلم 34.4 مليون دولار من الجمعة إلى الأحد. والفيلم من بطولة دواين «ذي روك» جونسون وكيفن هارت.

وحافظ «فروزن 2» من إنتاج «ديزني» على المرتبة الثالثة محققا 17 مليون دولار. وهذا الفيلم هو الجزء الثاني لفيلم «فروزن» الذي عرض في العام 2013.

أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب «ليتل ومن» المقتبس عن الرواية الشهيرة للويزا ماي ألكوت التي سبق أن حولت إلى فيلم سينمائي ما لا يقل عن سبع مرات.

ونال الفيلم استحسان النقاد وحقق 16.2 مليون دولار مع بدء عرضه في الصالات. وهو من إخراج غريتا غيرويغ وبطولة سيرشه رونان وتيموتي شالاميه وإيما واتسون ولورا ديرن.

وأتى في المرتبة الخامسة فيلم «سبايز إن ديسغايز» مع بدء عرضه محققا 13.4 مليون دولار. وأعار ويل سميث وتوم هولاند صوتيهما لشخصيات في فيلم الصور المتحركة هذا من إنتاج فوكس وديزني.