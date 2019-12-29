مخرج «بنات ثانوي»: اتهامات سرقة قصة الفيلم عارية تماما.. وسأقاضي المدعية

يضع محمود اللمسات النهائية على فيلمه الجديد «الصندوق الأسود» (أرشيفية: الإنترنت)

نفى المخرج المصري محمود كامل الأخبار التي انتشرت عبر عدد من المواقع الإخبارية حول سرقته فكرة فيلم «بنات ثانوي» المقرر عرضها 7 يناير المقبل.

وأكد كامل أن ما أشاعته الروائية رشا سمير عار تمامًا عن الصحة، مشيرا إلى أن قصة فيلم «بنات ثانوي» تختلف عن موضوع الرواية التي تدعي صاحبتها أنه سرق منها فكرة الفيلم.

وأضاف محمود إلى أن قصة «بنات ثانوي» ترجع لعام 2017، وأنه لم يتواصل مع هذه الكاتبة ولم يحاول الاتصال بها حسبما قالت، وأنها هي من حاولت الاتصال به وعرض هذه الرواية لعمل مسلسل من خلال البريد الإلكتروني، مشيرا إلى أنه يحتفظ بجميع الرسائل التي أرسلتها له.

وتابع، قائلا: «هي من عرضت عليّ روايتها ولم أكن أسمع عنها من قبل»، موضحا «ليست رواية ناجحة ولا معروفة ولا يوجد أحد يعرفها».

واستكمل المخرج أن موضوع ورق «بنات ثانوي» متواجد عند المؤلف أيمن سلامة منذ عدة سنوات، وأنهما اتفقا على تقديم هذا السيناريو كمسلسل يذاع على قناة «أبوظبي» الإمارتية، إلا أنهما اتفقا على عمل الفيلم أولا ثم مسلسل بعد ذلك ولم يعرفان وقتها هذه الروائية.

وأشار المخرج المصري إلى أن مثل هذه الشخصيات تحاول سرقة النجاح والصدى الذي حققه الفيلم قبل عرضه بأيام، قائلا: «شخصيات ليست معروفة وتحاول إشهار نفسها على حساب اجتهادنا الفني، وليس كل عمل يخص مدرسة أو ثانوية عامة يدل على علاقه له مع الفيلم».

وأكد أنه يحتفظ بحقه في الرد بإقامة قضية تشهير وسب وقذف.

ويقام عرض خاص لفيلم «بنات ثانوي» يوم 7 يناير المقبل، وهو من بطولة جميلة عوض ومي الغيطي وهدى المفتي وهنادي مهنى ومايان السيد ومحمد مهران ومحمد الشرنوبي وتامر هاشم، ومن إنتاج أحمد السبكي.

الصندوق الأسود

ومن ناحية أخرى، يعمل محمود على تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم «الصندوق الأسود» بطولة منى زكي ومحمد فراج وشريف سلامة ومصطفى خاطر، من تأليف أحمد وهيثم الدهان.

محمود كامل، له عدة أعمال فنية في الولايات المتحدة الأميركية منها «المثلث»، «أحلام لا تراودني» ومن أعماله في مصر «زودياك»، «السهام المارقة»، «خارج الخدمة»، «حفلة منتصف الليل»، «القطة العميا»، «أدرينالين»، «ميكانو»، و«عزبة آدم».

وحاصل على ماجستير في الإنتاج والإخراج السينمائي من جامعة كاليفورنيا، وحصل أيضا على جائزة الإبداع الفني من وزارة الثقافة.

وتقدمت الروائية والكاتبة الصحفية رشا سمير بشكوى لنقابة المهن السينمائية تحمل رقم 1251 بتاريخ 23 ديسمبر 2019، وأشارت خلالها إلى أن فيلم «بنات ثانوي» المقرر طرحه يوم 7 يناير المقبل بدور العرض مأخوذ عن روايتها «بنات في حكايات» التي صدرت العام 2012، والتي وصلت للطبعة العاشرة وتربعت على قوائم الأكثر مبيعًا، حسبما ادعت.