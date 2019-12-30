في مثل هذا اليوم رحل مؤسس الكشافة الليبية علي خليفة الزائدي

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي | الإثنين 30 ديسمبر 2019, 07:34 صباحا
مؤسس كشاف ليبيا على خليفة الزائدي

في مثل هذا اليوم منذ 53 سنة رحل عنا القائد علي خليفة الزائدي، الذي يعد الأب الروحي للكشافة في ليبيا.
ولد سنة 1909، من أبوين ليبيين، هاجرا إلى لبنان سنة 1911 وكافح حتى التحق بالكلية الإسلامية في بيروت. انضم مبكرا إلى جمعية الكشاف المسلم سنة 1927. وسريعا ما تبلورت واتضحت شخصيته القيادية. ما بين عامى 1940 – 1952 أصبح مفتشا عاما للجمعية، ونشر مجموعة كبرى من أنفس الكتب الكشفية العالمية وأعد نخبة من قادة تولوا باقتدار زمام الحركة الكشفية وقيادتها. وظل الشخصية الكشفية البارزة في لبنان.
 سنة 1953 قرر العودة إلى وطنه الأول ليبيا، وما إن حط الرحال بطرابلس الغرب العام 1954 حتى أسس أول فرقة كشفية، وفي صيف العام نفسه تمكن من إعداد وقيادة أول بعثة كشفية ليبية إلى المخيم الكشفي العربي الأول بالزبداني – سورية.
وتتابعت جهوده المثمرة، إلى أن تم استصدار مرسوم ملكي بقانون حماية الحركة الكشفية في ليبيا العام 1958، وانتخب قائدا عاما ثم عين العام 1964 مستشاراً لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدرجة وكيل وزارة، ثم عضواً بالمجلس الأعلى لرعاية الشباب العام 1964. وكان قد أعيد انتخابه عضواً في اللجنة الكشفية العربية 1964.
قلد قبل رحيله بأشهر، بوسام لبناني، وهو الأرز الوطني برتبة ضابط، متوجا به الأوسمة والميداليات الكشفية الكثيرة التي نالها باستحقاق في حياته. رحل عنا يوم 30/12/1966.

الكشاف الليبي الأول على خليفة الزائدي
اثناء معسكر من معسكراته
شباب الكشافة
الزهرات
الاشبال
على خليفة الزائدي
ينصب ولي العهد كشافا
نشاط من البداية وعلى الدوام
مؤسس نشاط الكشاف
ملص تكريمي للقائد على خليفة الزائدي
قائد ومدرب
على خليفة الزائدي
القائد على خليفه الزائدي محاضرا
مع الاشبال
على خليفة الزائدي
في لبنان
من الذين تعلموا على يديه
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توقيف 200 شخص في الرياض على خلفية «ملابس غير لائقة» وقضايا تحرش
عربى
الأمم المتحدة تطلق أكبر حوار جماهيري في العالم بمناسبة الذكرى 75 على إنشائها
دولى
روسيا تعلن نشر أول صواريخ نووية «تفوق سرعة الصوت بمراحل»
دولى
من هو عبد العزيز جراد رئيس الوزارء الجزائري الجديد والمكلف بنتشكيل الحكومة؟
عربى
عرس جماعي لـ260 شابا وفتاة في الرجبان
ليبيا
إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان لمدة ستة أشهر
رياضة عالمية
في مثل هذا اليوم رحل المعلم والمذيع العصامي المهدي الجلي
ثقافة وفن
نائب رئيس مجلس حكماء بنغازي: نشارك في النشاط الوطني.. ونحافظ على أمن المجتمع
ليبيا
رئيس جامعة سبها: نتعامل مع الجميع دون تفرقة بين الشرق أو الغرب أو الجنوب
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحرك روسي - تركي لاختصار الطريق إلى «برلين»
ليبيا
الرئاسة التونسية: تونس لن تكون عضوا في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق
ليبيا
العدد 214 من جريدة «الوسط»: مسار برلين بين «الكريملين» و«القصر الأبيض» .. ونداء ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ممنوع حدا يكون جوعان».. متظاهرو لبنان يتضامنون في مواجهة الأعباء المعيشية