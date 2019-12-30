في مثل هذا اليوم رحل مؤسس الكشافة الليبية علي خليفة الزائدي

مؤسس كشاف ليبيا على خليفة الزائدي

في مثل هذا اليوم منذ 53 سنة رحل عنا القائد علي خليفة الزائدي، الذي يعد الأب الروحي للكشافة في ليبيا.

ولد سنة 1909، من أبوين ليبيين، هاجرا إلى لبنان سنة 1911 وكافح حتى التحق بالكلية الإسلامية في بيروت. انضم مبكرا إلى جمعية الكشاف المسلم سنة 1927. وسريعا ما تبلورت واتضحت شخصيته القيادية. ما بين عامى 1940 – 1952 أصبح مفتشا عاما للجمعية، ونشر مجموعة كبرى من أنفس الكتب الكشفية العالمية وأعد نخبة من قادة تولوا باقتدار زمام الحركة الكشفية وقيادتها. وظل الشخصية الكشفية البارزة في لبنان.

سنة 1953 قرر العودة إلى وطنه الأول ليبيا، وما إن حط الرحال بطرابلس الغرب العام 1954 حتى أسس أول فرقة كشفية، وفي صيف العام نفسه تمكن من إعداد وقيادة أول بعثة كشفية ليبية إلى المخيم الكشفي العربي الأول بالزبداني – سورية.

وتتابعت جهوده المثمرة، إلى أن تم استصدار مرسوم ملكي بقانون حماية الحركة الكشفية في ليبيا العام 1958، وانتخب قائدا عاما ثم عين العام 1964 مستشاراً لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدرجة وكيل وزارة، ثم عضواً بالمجلس الأعلى لرعاية الشباب العام 1964. وكان قد أعيد انتخابه عضواً في اللجنة الكشفية العربية 1964.

قلد قبل رحيله بأشهر، بوسام لبناني، وهو الأرز الوطني برتبة ضابط، متوجا به الأوسمة والميداليات الكشفية الكثيرة التي نالها باستحقاق في حياته. رحل عنا يوم 30/12/1966.

الكشاف الليبي الأول على خليفة الزائدي

اثناء معسكر من معسكراته

شباب الكشافة

الزهرات

الاشبال

على خليفة الزائدي

ينصب ولي العهد كشافا

نشاط من البداية وعلى الدوام

مؤسس نشاط الكشاف

ملص تكريمي للقائد على خليفة الزائدي

قائد ومدرب

على خليفة الزائدي

القائد على خليفه الزائدي محاضرا

مع الاشبال

على خليفة الزائدي

في لبنان

من الذين تعلموا على يديه