راغب علامة يرافق جمهوره ليلة رأس السنة من الأردن والقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 ديسمبر 2019, 02:51 مساء
راغب علامة يحيي حفل رأس السنة بالأردن ويظهر في برنامج «صاحبة السعادة» في نفس اليوم (خاص لـ بوابة الوسط)

يستعد الفنان اللبناني راغب علامة لاستقبال العام الجديد 2020 في العاصمة الأردنيّة عمّان، حيث يودّع العام 2019 مع جمهوره في أحد فنادق العاصمة، بعدما حضّر لهم برنامجا غنائيا منوّعا بين أغانيه القديمة والجديدة.

ولمرافقة جمهوره الذي يفضّل قضاء السهرة في المنزل ليلة رأس السنة، حرص نجم النجوم على تصوير سهرة تلفزيونيّة مع الفنانة المصرية إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة»، وتُعرض ليلة رأس السنة على شاشة «دي إم سي» المصريّة.

كما عايد الفنان اللبناني جمهوره ليلة عيد الميلاد من خلال فيديو خاصّ صوّره مع عائلته، وظهروا جميعًا وهم يتشاركون في تزيين شجرة الميلاد وسط أجواء حميميّة مميّزة، ونال الفيديو تفاعلا كبيرا عبر صفحاته الرسميّة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأصدر راغب أخيرا، أغنية خليجية جديدة بعنوان «كان غيرك أشطر» من ألحان طلال وكلمات خالد المريخي، وصدرت عبر جميع المنصّات الموسيقيّة الإلكترونيّة، كما غنّاها علامة بشكل مباشر في الحلقة الأخيرة من برنامج «ذا فويس» الذي فاز فيه المشترك التونسي مهدي عيّاشي من فريقه بلقب البرنامج لهذا العام.

راغب علامة يحيي حفل رأس السنة بالأردن ويظهر في برنامج «صاحبة السعادة» في نفس اليوم (خاص لـ بوابة الوسط)
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