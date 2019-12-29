عمرو يوسف يصور أولى مشاهد «سيف الله» في وادي دجلة

بوستر مسلسل «سيف الله» (خاص لـ بوابة الوسط)

بدأ الفنان المصري عمرو يوسف، السبت، تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد «سيف الله» في منطقة وادي دجلة.

العمل الذي يستند إلى كتاب المفكر والأديب عباس العقاد «عبقرية خالد» كتب له السيناريو والحوار إسلام حافظ، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.

وجاء تصوير المشاهد الأولى للعمل ليثبت مدى تركيز طاقم العمل في إثبات جديتهم لإخراج عمل مميز ينتمي للدراما التليفزيونية الدينية الضخمة، خصوصا مع فرض مخرج العمل سياجا من السرية على العمل للتركيز على التفاصيل الصغيرة منها قبل الكبيرة، وجاء التصوير تكليلا للتحضيرات المستمرة منذ 6 أشهر متتالية.

وسادت داخل طاقم العمل حالة من الارتياح بعد الاتفاق على الخطة الكاملة للتصوير مع التنبيه الكامل على الحفاظ على خصوصية العمل لمنع تشتيت الذهن لكل طرف من أطراف العمل، خصوصا مع كثرة التفاصيل ودقتها الشديدة.

مسلسل «سيف الله» بطولة عمرو يوسف ويوسف شعبان وسوسن بدر، سيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج شركة «سينرجي».