موسم ثان لـ«ذي ماندالوريان» المستوحى من «ستار وورز»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 ديسمبر 2019, 11:28 صباحا
الموسم الثاني من مسلسل «ذي ماندالوريان» يبث في خريف العام 2020 (أ ف ب)

يعود مسلسل «ذي ماندالوريان» التلفزيوني من إنتاج «ديزني» الذي تدور أحداثه في عالم «ستار وورز» في موسم ثان، بحسب ما أعلن القيم على العمل جون فافرو.

وغرد الممثل والمخرج في اليوم الذي انتهى فيه الموسم الأول للمسلسل الذي يبث عبر منصة «ديزني +»، «الموسم الثاني من #ذي ماندالوريان سيكون في خريف العام 2020»، وفق «فرانس برس».

وسبق لجون فافرو أن قال إنه يعمل على الموسم الثاني لذا لا يشكل إعلانه مفاجأة فعلية، إلا أنه حدد الآن موعد بدء بث الموسم الثاني.

وعلقت شركة «إكزيبتر ريليشنز» المتخصصة في هذا المجال «لم يكن أمامه (جون فافرو) أي خيار آخر، معتبرة أن محبي المسلسل كانوا يتوقعون رؤية الشخصية المحببة في المسلسل «بايبي يودا» التي اشتهرت كثيرا عبر الإنترنت مجددا.

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