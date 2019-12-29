أكواب القهوة ترسم توت عنخ آمون

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 ديسمبر 2019, 10:52 صباحا
فسيفساء لقناع الفرعون توت عنخ آمون من أكواب القهوة في القاهرة في 28 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

رسم مجموعة من الشباب المصريين لوحة فسيفساء لقناع الملك الفرعوني توت عنخ آمون من آلاف أكواب القهوة، في المتحف المصري الكبير (غرب القاهرة) السبت.

وجاء في بيان لوزارة السياحة المصرية: «رُسمت صورة قناع الملك توت عنخ آمون باستخدام 7.260 كوب قهوة مصنوعة من الموزاييك كرمز للمحبة والترحيب»، وفق «فرانس برس».

وأضاف «انتهت الفعالية بقيام مؤسسة غينيس للأرقام القياسية بتسجيل هذا العمل الفني بالموسوعة للعام 2019 باسم مصر كلوحة فنية يتم تنفيذها بأكبر عدد من أكواب القهوة». إلا أن الموسوعة العالمية لم تصدر حتى الآن بيانا رسميا بشأن تسجيل اللوحة.

وصممت لوحة قناع الملك الفرعوني على مساحة 60 مترا مربعا وسط الساحة المؤدية إلى منطقة المطاعم المفتوحة بالمتحف المصري الكبير المرتقب افتتاحه في الربع الأخير من العام 2020.

وتوفي الملك توت عنخ آمون عن 19 عاما العام 1324 قبل الميلاد بعدما حكم مصر لتسع سنوات. وأصبح أشهر الفراعنة المصريين بعد اكتشاف مقبرته العام 1922.

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