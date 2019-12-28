شقيقة جورج مايكل تلحق به

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 ديسمبر 2019, 04:55 مساء
الراحل جورج مايكل (أرشيفية: الإنترنت)

توفيت ميلاني بانايوتو شقيقة المغني جورج مايكل، «فجأة» الأربعاء في لندن عن 55 عاما، بعد ثلاث سنوات على رحيل النجم البريطاني عن 53 عاما في يوم عيد الميلاد 2016.

وقالت العائلة في بيان صادر عن محاميها جون ريد «نؤكد وفاة ميلاني فجأة». وحضرت الشرطة مساء الأربعاء بعدما تبلغت من فرق الإسعاف وفاة امرأة خمسينية في شمال غرب لندن.

وأوضحت الشرطة في بيان أن ظروف الوفاة لا تعتبر مشبوهة، وفق ما نشرت وكالة «فرانس برس».

وذكرت صحيفة «ديلي ميرور» الشعبية أن يودا شقيقة ميلاني بانايوتو عثرت على جثتها الأربعاء في منزلها في حي هامستيد في شمال لندن.

وكان عثر على شقيقها جورج مايكل واسمه الأصلي يورغوس كيرياكوس بانايوتو، جثة هامدة في منزله في غورينغ في غرب العاصمة البريطانية من قبل شريكه فادي فواز.

وخلصت التحاليل الطبية إلى أن المغني الذي باع أكثر من مئة مليون اسطوانة توفي جراء أزمة قلبية عائدة إلى وهن في عضلة القلب.

وكانت وفاة المغني صاحب «فريدوم» و«ويك مي أب بيفور يو غو غو» أثارت حزنا كبيرا في بريطانيا والعالم.

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