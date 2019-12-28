الموت يغيب التينور بيتر شراير

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 ديسمبر 2019, 11:35 صباحا
صورة لبيتر شراير في 24 سبتمبر 2011 في لايبتسيغ (أ ف ب)

أعلنت عائلة بيتر شراير، الخميس، وفاة مغني الأوبرا الألماني الشهير بيتر شراير عن عمر 84 عاما، بعد تدهور حالته الصحية.

ويعتبر شراير أحد أفضل مغني التينور في القرن العشرين، وأحد النجوم العالميين القلائل من ألمانيا الشرقية الشيوعية السابقة، وهو توفي في مدينته درسدن (شرق)، وفق «فرانس برس».

وتوقف عن غناء الأوبرا في العام 2000 عندما كان يبلغ 65 عاما، معتبرا أنه أصبح في سن لا تتناسب مع دور الحبيب الشاب على خشبة المسرح، لكنه واصل إدارة أمسيات موسيقية لسنوات إلى أن ازدادت مشكلاته الصحية خصوصا الناتجة عن مرض السكري.

وقدم عروضا في بعض أبرز دور الأوبرا في العالم، خصوصا في برلين وفيينا وسالزبورغ ونيويورك وميلانو. وكان شراير يقول دائما «يوم بلا موسيقى هو يوم ضائع»، ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية «دي بي إيه».

وولد بيتر شراير في 29 يوليو 1935 في بلدة غاورنيتز الصغيرة قرب درسدن، وفي سن الثامنة، انضم إلى جوقة «كروتزكوار» الشهيرة في درسدن.

وسجل أول ظهور له في الأوبرا في العام 1959 في دار الأوبرا في درسدن، وأدى دور السجين الأول في «فيديليو» لبيتهوفن.

ومنذ العام 1972، بدأ العمل أيضا كقائد أوركسترا وهو قدم العرض الاخير له خلال حفلة عامة في العام 2005 في براغ.

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