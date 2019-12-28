توم هانكس يونانيا بمرسوم رئاسي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 ديسمبر 2019, 10:12 صباحا
الممثل الأميركي توم هانكس في حفل نظمته أكاديمية فنون السينما وعلومها القائمة على جوائز أوسكار في 27 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

أعلنت وكالة الأنباء اليونانية، الجمعة، الممثل الأميركي توم هانكس «المولع باليونان» نال الجنسية اليونانية بمرسوم من الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس.

وهانكس (63 عاما) متزوج من ريتا ويلسون الممثلة والمغنية والمنتجة المتحدرة من أصل يوناني، والتي أنتجت خصوصا فيلم «ماي بيغ فات غريك ويدينغ» (2002) الكوميدي الذي يروي قصة عائلة مهاجرين يونانيين، في ضاحية شيكاغو، لا تزال متمسكة بشدة بأصولها وتقاليدها، وفق «فرانس برس».

ويملك توم هانكس وريتا ويلسون دارة للعطلات في جزيرة أنتيباروس حيث يمضيان فصل الصيف سنويا وينشران في أحيان كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي صورا من نزهاتهما في المناطق اليونانية الساحرة.

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ويُصنف توم هانكس من بين أنجح ممثلي هوليوود وأغلاهم أجرا. ونال جائزتي أوسكار عن فئة أفضل ممثل بفضل دوره في فيلمي «فيلادلفيا» (1993) و«فورست غمب» (1994).

وكان هانكس حصل على ميدالية الحرية سنة 2016 من الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما، كما حاز في العام عينه على وسام جوقة الشرف من رتبة فارس من الرئيس الفرنسي حينها فرنسوا هولاند.

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