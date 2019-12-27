صبا مبارك تبدأ تصوير «أميرة» وتستعد لـ«حارس الجبل»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 ديسمبر 2019, 08:04 صباحا
تبدأ صبا تصوير «حارس الجبل» مطلع العام الجديد في أبو ظبي (أرشيفية: الإنترنت)

بدأت الفنانة الأردنية صبا مبارك تصوير مشاهد فيلمها الجديد «أميرة» مع الفنان الفلسطيني علي سليمان، وهو من تأليف وإخراج محمد دياب.

فيلم «أميرة» من إنتاج شركة فيلم كلينك وشركة أكاميديا بيكتشرز الإماراتية بالاشتراك مع شركة الاستوديو الإماراتية التي تمثلها الإعلامية منى عبدالوهاب، كما يشارك كمنتجين فنيين المخرج هاني أبوأسعد صاحب فيلم «عمر» الذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي في العام 2014 وأميرة دياب.

وتستعد صبا مبارك لتصوير مسلسلها الجديد «حارس الجبل» والذي أعلنت الشركة المنتجة له عن انتهاء تحضيراتها الأولية للمسلسل البدوي المكون من ٣٠ حلقة، وسيتم تنفيذه بميزانية كبيرة، ليكون واحدا من أبرز الأعمال العربية المخصصة لموسم رمضان 2020، وهو تأليف الكاتب حازم فضّة وإخراج سائد الهواري.

يشارك في بطولة المسلسل الفنان السعودي عبدالمحسن النمر ومنذر رياحنة وخالد القيش في توليفة ملفتة، وسيقدم مادّة مختلفة تروي قصص القبائل بكثير من التشويق.

ويدور مسلسل «حارس الجبل» العمل في سنة سُمّيت بسنة الموت شهدت فيها المنطقة جوعاً وأمراضاً وجفافاً أدت إلى حروب وغزوات بين القبائل من أجل البقاء، ورغم كل ما يعصف بشخصيات العمل يبقى للحب مكان، لنشهد على أجمل قصص الحب في زمن النزاعات.

المسلسل سينطلق تصويره منتصف الشهر الأول من العام 2020 في أبو ظبي، وبدأت الشركة بالتحضير اللوجستيّ للتصوير الذي يتطلب إمكانات عالية وتحضيراً للأزياء الخاصة والأجواء التي تنقل هذه البيئة بتفرّد وتميز، وهو من إنتاج «Fortuna Media Production» لصاحبها المنتج ياسر فهمي.

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